Міжнародний кримінальний суд почав розслідувати підрив Каховської ГЕС, - Зеленський

За його словами, у перший же день після підриву дамби Генеральний прокурор України відправив звернення в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати теракст. Днями представники МКС відвідали Херсонську область і, за словами Зеленського, почали працювати над розслідуванням.

"Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна максимально сприятиме незалежному та об'єктивному розслідуванню, а правоохоронні органи та інші інституції "максимально долучені до цього процесу".

"Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу", - підкреслив Зеленський.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що десятки населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях опинилися під водою. Сама ГЕС тепер не підлягає відновленню.

Станом на 11 червня зниклими безвісти вважаються 35 людей. Серед них є діти.

Також станом на сьогодні евакуйовано понад 2,7 тисячі людей, розгорнуто 13 евакуаційних пунктів. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, постраждалі від наслідків підриву ГЕС отримають компенсації від держави.

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