RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Международный уголовный суд начал расследовать подрыв Каховской ГЭС, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Представители Международного уголовного суда в Гааге начали расследование российского теракта на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, в первый же день после подрыва дамбы Генеральный прокурор Украины направил обращение в Офис прокурора Международного уголовного суда с просьбой расследовать теракст. На днях представители МКС посетили Херсонскую область и, по словам Зеленского, начали работу над расследованием.

"Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. И продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что Украина будет максимально способствовать независимому и объективному расследованию, а правоохранительные органы и другие институты "максимально вовлечены в этот процесс".

"Полный доступ к пораженным территориям, к свидетелям, ко всей информации и доказательствам. Это расследование очень важно для безопасности всего мира", - подчеркнул Зеленский.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего десятки населённых пунктов в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях оказались под водой. Сама ГЭС теперь не подлежит восстановлению.

По состоянию на 11 июня пропавшими без вести числятся 35 человек. Среди них есть дети.

Также на сегодня эвакуировано более 2,7 тысячи человек, развернуто 13 эвакуационных пунктов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пострадавшие от последствий взрыва ГЭС получат компенсации от государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМеждународный уголовный суд