Международный уголовный суд начал расследовать подрыв Каховской ГЭС, - Зеленский

По его словам, в первый же день после подрыва дамбы Генеральный прокурор Украины направил обращение в Офис прокурора Международного уголовного суда с просьбой расследовать теракст. На днях представители МКС посетили Херсонскую область и, по словам Зеленского, начали работу над расследованием.

"Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. И продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что Украина будет максимально способствовать независимому и объективному расследованию, а правоохранительные органы и другие институты "максимально вовлечены в этот процесс".

"Полный доступ к пораженным территориям, к свидетелям, ко всей информации и доказательствам. Это расследование очень важно для безопасности всего мира", - подчеркнул Зеленский.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего десятки населённых пунктов в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях оказались под водой. Сама ГЭС теперь не подлежит восстановлению.

По состоянию на 11 июня пропавшими без вести числятся 35 человек. Среди них есть дети.

Также на сегодня эвакуировано более 2,7 тысячи человек, развернуто 13 эвакуационных пунктов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пострадавшие от последствий взрыва ГЭС получат компенсации от государства.

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