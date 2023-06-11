Підрив Каховської ГЕС. Постраждалі отримають компенсації, - Шмигаль

Уряд провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Всі люди, що постраждали від російського теракту отримають компенсації.

Про це розповів прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Спільно з урядовцями, начальниками ОВА та головами громад провели селекторну нараду щодо ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС", - повідомив Шмигаль.

За його даними, станом на сьогодні вже евакуйовано понад 2,7 тисячі людей, розгорнуто 13 евакуаційних пунктів, залучено 2 тисячі рятувальників.

Наразі підтоплені залишаються понад 4,3 тисячі будівель. Площа затоплення зменшується, але до природного рівня вода знизиться орієнтовно тільки за 2 тижні.

Обговорили нагальні питання

Зокрема, під час наради уряд обговорив:

продовження евакуаційних робіт,

організацію підвозу технічної та питної води в громади,

забезпечення моніторингу якості води,

та її очищення для убезпечення від епідемій.

Визначили першочергові завдання

"Перше, маємо оперативно створити реєстр постраждалих громад, аби розуміти потреби кожного та мати основну для виділення коштів та компенсацій", - сказа прем'єр.

Друге, за його словами, на доручення Президента України Володимира Зеленського буде швидко напрацьовано механізм компенсацій для людей, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС.

"Маємо забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування", - додав він.

Крім того, буде проаналізовано потреби кожної громади у воді та напрацьовано швидкі технічні рішення для забезпечення водопостачання.

"У короткостроковому пріоритеті - артезіанські свердловини, але в максимально короткі терміни маємо розпочати будівництво нових водогонів та насосних станцій", - розповів Шмигаль.

Доручення прем'єра

Шмигаль повідомив, що він дав відповідні доручення керівникам ОВА та профільним міністрам.

"Очікую вже наступного тижня подання на розгляд Уряду відповідних проєктів рішень. Дякую усім, хто бореться з наслідками російського тероризму. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо", - підкреслив він.

Підрив Каховської ГЕС

Десятки населених пунктів у Херсонські та Миколаївській області опинилися під водою через підрив росіянами Каховської ГЕС. Також підтоплені території у Дніпропетровській та Запорізькій областях, але ситуація там не така важка.

Через декілька днів рівень води у затоплених районах почав знижуватися. Станом на сьогоднішній ранок у Херсонській області рівень води становить 4 метри 19 сантиметрів. За останню ніч вода відступила ще на 25 сантиметрів.

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