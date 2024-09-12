Міжнародний кінофестиваль у Торонто не скасує показ "Росіян на війні": деталі скандалу

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Основне про фільм і скандал довкола нього

У період з 28 серпня до 7 вересня 2024 року на острові Лідо відбувся 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль (La Biennale di Venezia).

5 вересня на ньому показали фільм "Росіяни на війні" (Russians at War) російської режисерки із західною освітою Анастасії Трофімової, яка раніше знімала кіно для пропагандистського холдингу RT (Russia Today).

Вона заявила, буцімто провела сім місяців у зоні бойових дій в Україні - разом із батальйоном Збройних сил РФ - працюючи "без авторизації".

"Для мене найбільшим шоком було побачити, які вони (російські військові, - Ред.) прості. Абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору, зі своїм розумінням того, що відбувається на цій війні", - розповіла Трофімова журналістам напередодні прем'єри й додала, нібито ці люди, можливо, не розуміють причин війни, але пішли воювати, бо втратили когось, і це вже "питання помсти".

Тим часом стрічка викликала обурення низки експертів як в Україні, так і за кордоном.

Так, українська продюсерка Дар'я Бассель після його перегляду розповіла, що "фільм може змусити вас повірити, що він антивоєнний і ставить під сумнів нинішній режим у Росії".

"Проте те, що я побачила, є яскравим прикладом чисто російської пропаганди", - наголосила вона.

Кадр із фільму (скриншот: facebook.com/imi.org.ua)

Серед ключових моментів з-поміж спостережень Бассель варто згадати такі:

російська режисерка відкрила для себе російське вторгнення в Україну лише в 2022 році й ніде не згадує, що воно насправді воно почалось у 2014 році

Трофімова заявляє, буцімто її країна не брала участі у війнах багато років і що вона читала про війни лише в книгах (попри те, що за останні 30 років РФ вторглася щонайменше в Придністров'я, Абхазію, Чечню, Грузію та Сирію)

у фільмі фігурує українець, який воює на боці Росії та розповідає, нібито в Україні - громадянська війна і що Україна бомбила власні східні області

інший персонаж стрічки транслює класичний російський наратив про українців-нацистів

герої фільму - бідні прості росіяни, які воюють тільки за гроші, не розуміють, навіщо потрібна ця війна, плачуть за загиблими, і взагалі - ними маніпулюють політики

У міжнародному агентстві Reuters підтвердили, що фільм показує лише короткі проблиски реальних боїв і взагалі не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні.

Коли ж під час прес-конференції режисерку Трофімову спитали, чи етично гуманізувати російських військових на тлі всіх скоєних воєнних злочинів, вона назвала це "дивним питанням" (мовляв, гуманізувати треба всіх, бо це велика трагедія для "нашого регіону").

Крім того, вона нібито "не побачила ознак воєнних злочинів", допоки жила з російським підрозділом.

Насамкінець росіянка закликала громадськість "не мислити чорно-білими стереотипами", бо це призведе до продовження війни, а це - "шлях, яким ідуть політики". Натомість "звичайні люди" робити цього не повинні.

Згодом стало відомо, що "Росіян на війні" мають показати на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF). На сайті фестивалю його було анонсовано як "захопливий документальний фільм", який буцімто показує ту правду про війну, яку не видно з російських медіа.

Натомість експерти стурбовані тим, що історіями про "невинних простих росіян" світ знову заколисують і змушують забути, чиїми руками Росія веде війну на знищення.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України засудило прем'єру фільму "Росіяни на війні" в межах Венеційського кінофестивалю.

У листі посла України в Італії Ярослава Мельника президенту Венеційської бієнале пану П'єрпаоло Буттафоко наголошувалося на недопустимості показу цієї проросійської стрічки, коли РФ продовжує вести цинічну та криваву війну проти України.

Лист Ярослава Мельника (скриншот: facebook.com/ukr.embassy.italy)

Водночас Посольство України в Канаді та Генеральне консульство України в Торонто звернулися до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто з вимогою скасувати показ включеної до програми стрічки "Росіяни на війні".

"Демонстрація цього фільму у Венеції та запланована прем'єра в Торонто - це образа жертв війни, розв'язаної РФ проти України. Документальний фільм "Росіяни на війні" викривлює реальність російської агресії та слугує для Кремля інструментом пропаганди", - наголосили в МЗС.

Українська сторона виступила з вимогою припинити спроби надання Росії міжнародної культурної сцени, яку РФ використовує для відбілювання своїх злочинів.

"Російські солдати, які вчиняють звірства в Україні, мають отримувати слово не на престижних кінофестивалях, а на лаві підсудних", - наголосили у відомстві.

Реакція МЗС України (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)

Ставлення до ситуації міжнародної спільноти

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що організатори міжнародного кінофестивалю у Венеції включили до програми фільм російської пропагандистки.

"Мені важко уявити, що кінофестиваль виніс би на перше місце емоційну травму співучасників геноцидальної окупації. Але ось ми тут, у цій ганебній хронології",- написав він на своїй сторінці у соцмережі Х.

Допис Ландсбергіса (скриншот: x.com/GLandsbergis)

Віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, також засудила запланований показ "Росіян на війні" в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Під час спілкування з журналістами, вона наголосила, що і дипломати, і канадсько-українська громада висловили "серйозну стурбованість" стосовно стрічки. Посадовиця додала, що "поділяє це занепокоєння".

"Неправильно, що канадські державні гроші підтримують показ і виробництво такого фільму... Це - війна російської агресії. Це війна, де Росія порушує міжнародне право та скоює воєнні злочини. У цій війні дуже чітко є добро і зло. Українці борються за свій суверенітет і за демократію в усьому світі", - наголосила Фріланд.

Коментуючи слова режисерки Трофімової, буцімто "Росіяни на війні" - антивоєнний фільм, Віцепрем'єрка Канади нагадала, що у війні проти України не можна ставити знак рівності між жертвою та агресором.

Дещо згодом на скандал відреагувала канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), яка є агентством при міністерстві освіти канадської провінції Онтаріо і функціонує як неприбуткова організація соціального спрямування.

Річ у тім, що стрічка російської режисерки отримала фінансування від Canada Media Fund саме через TVO. У фонді підтвердили, що на виробництво фільму було надано 340 тисяч доларів.

При цьому сам фонд нібито просто виступав джерелом фінансування і не був дотичним до добору проектів, на які надавалися кошти. Після скандалу у фонді заявили, що дуже серйозно ставляться до суспільної реакції та розбираються у ситуації.

У заяві від імені Ради директорів TVO було зазначено, що вони "вислухали відгуки та аргументи щодо фільму від українсько-канадської спільноти".

"Рада директорів TVO вирішила поважати відгуки, які ми отримали, тож TVO більше не буде підтримувати чи транслювати стрічку Russians at War. TVO проведе аналіз процесу того, як почалося фінансування цього проекту", - наголосили у заяві.

Заява TIFF і реакція на неї української сторони

На тлі ситуації, що склалась довкола "Росіян на війні", 11 вересня Міжнародний кінофестиваль у Торонто опублікував власну заяву.

В ній ідеться, що TIFF "визнає та поважає" стурбованість щодо стрічки, проте прем'єру скасовано не буде - вона відбудеться цього тижня, як і було заплановано раніше.

У TIFF уточнили, що фільм є офіційним спільним виробництвом Канади та Франції (за фінансування кількох канадських агенцій як на федеральному, так і на провінційному рівнях).

"Ми розуміємо, що це було зроблено без відома чи участі будь-яких державних органів Росії. На наш погляд, у жодному разі не можна вважати цей фільм російською пропагандою", - заявили у прес-службі кінофестивалю й додали, що "цей канадський документальний фільм" заслуговує на місце в їхній добірці.

У TIFF зазначили, що, "як установа культури", виступають "за право митців і працівників культури вільно висловлювати справедливі політичні коментарі та протидіяти цензурі".

"Ми розуміємо і глибоко відчуваємо страждання українського народу внаслідок незаконного російського вторгнення. Коли ми працюємо з мистецтвом, створеним у цей політично заряджений час, ми керуємося демократичними цінностями свободи совісті, думок, вираження поглядів і мирних зібрань, як це захищено Канадською хартією прав і свобод для всіх канадців, включаючи канадських художників", - підсумували в заяві.

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко висловив обурення рішенням Міжнародного кінофестивалю в Торонто й закликав його переглянути.

"Ми надзвичайно розчаровані заявою, яку опублікував Міжнародний кінофестиваль в Торонто (TIFF). Жахливо, що фестиваль відстоює своє рішення про показ російського пропагандистського фільму "Росіяни на війні", посилаючись на фінансування канадських відомств, особливо коли одне з цих відомств, TVO вже засудило свою підтримку фільму та розпочало внутрішнє розслідування", - наголосив посадовець.

Він уточнив, що заява TIFF свідомо опускає цей факт, вводячи в оману громадськість.

"Більш того, фестиваль не повідомив громадськості, що кінорежисер Анастасія Трофімова раніше працювала на головну пропагандистську корпорацію Росії, заборонену в Канаді, в тому числі за прикриття агресії Росії проти України. Росіяни на війні представляють явний конфлікт інтересів, який TIFF обирає ігнорувати", - додав Ніколенко.

За його словами, зважаючи на те, як РФ ставиться до журналістів, "наївно вважати", що Трофімова понад півроку перебувала серед військових без відома влади.

"Ми вважаємо, що виробництво цього фільму було дозволено, оскільки він відповідає наративам Росії, які применшують звірства її вторгнення", - зазначив генеральний консул.

Він додав, що дуже важливо не плутати російську пропаганду зі свободою вираження думок.

"Україна, як ніхто інший, розуміє демократичні цінності, оскільки ми відстоюємо їх своїм життям. Але ми проти будь-яких маніпуляцій, які виправдовують вибір цього проекту. Для TIFF ще не пізно схвалити правильне рішення і скасувати решту показів фільму. Не створюйте майданчик для російської пропаганди - на кону репутація фестивалю", - підсумував Ніколенко.

Допис Ніколенка (скриншот: facebook.com/oleh.nikolenko.ua)