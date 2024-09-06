На кінофестивалі в Канаді хочуть показати фільм "Росіяни на війні". Україна відреагувала

Канада планує показати на кінофестивалі російський фільм про війну, через який спалахнув скандал на фестивалі у Венеції. Україна відреагувала на цей інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви консула України в Торонто Олега Ніколенка та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака .

Нещодавно на Венеційському кінофестивалі показали фільм "Russians at War" ("Росіяни на війні") російської режисерки Анастасії Трофімової, який викликав шквал критики в Україні, оскільки зображає російських солдатів "простими людьми" і не розкриває питання тих злочинів, які вони вчиняють на українській землі.

"Цікаво, чому пропагандистський фільм взагалі показали на Венеційському кінофестивалі. І чому режисерка Анастасія Трофімова, а також деякі інші діячі російської культури - країни, яка щодня вбиває українців, наших дітей, взагалі можуть працювати у цивілізованому світі. Це ганебно. І такого не має бути. Зупиніть цей абсурд", - реагував на це керівник ОП Єрмак

Тепер фільм хочуть показати на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF).

"Ми рішуче проти спроби використати Міжнародний кінофестиваль в Торонто TIFF для відбілення злочинів російських солдат в Україні", - заявив у відповідь на це український консул Олег Ніколенко.

На його думку, фільм колишнього документаліста Russia Today Анастасії Трофімової, яка нещодавно кинула виклик російським звірствам у Бучі у своїх заявах у Венеції, навмисно помилково відображає реалії.

Зокрема, зображення російських солдатів просто "пішаками", а вторгнення Росії в Україну як "нечестиву гру", додає довіри російським пропагандистським наративам, які применшують страждання, спричинені військовими діями Росії, вважає Ніколенко.

"Існують тисячі задокументованих випадків, коли російські війська ґвалтують, катують, вбивають та дегуманізують Тим, хто вступає в російську армію, пропонують велику грошову компенсацію або помилування, і вони приймають це рішення з повним розумінням своїх дій в Україні", - зауважив він.

Крім того, Ніколенко наголосив, що Україна вважає дуже актуальним відгукнутися на вимогу Ukrainian Canadian Congress та пояснити те, чому гроші канадських платників податків використовуються для фінансування російської пропаганди, на боротьбу з якою Канада інвестує величезні ресурси.

Ніколенко закликав фестиваль скасувати показ цього фільму.