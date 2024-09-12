Международный кинофестиваль в Торонто не отменит показ "Русских на войне": детали скандала

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Основное про фильм и скандал вокруг него

В период с 28 августа по 7 сентября 2024 года на острове Лидо состоялся 81-й Венецианский международный кинофестиваль (La Biennale di Venezia).

5 сентября на нем показали фильм "Русские на войне" (Russians at War) российского режиссера с западным образованием Анастасии Трофимовой, ранее снимавшей кино для пропагандистского холдинга RT (Russia Today).

Она заявила, якобы провела семь месяцев в зоне боевых действий в Украине - вместе с батальоном Вооруженных сил РФ - работая "без авторизации".

"Для меня самым большим шоком было увидеть, какие они (российские военные, - Ред.) простые. Абсолютно обычные ребята с семьями, с чувством юмора, со своим пониманием того, что происходит на этой войне", - рассказала Трофимова журналистам накануне премьеры и добавила, будто бы эти люди, возможно, не понимают причин войны, но пошли воевать, потому что потеряли кого-то, и это уже "вопрос мести".

Между тем, лента вызвала возмущение ряда экспертов как в Украине, так и за рубежом.

Так, украинская продюсер Дарья Бассель после его просмотра рассказала, что "фильм может заставить вас поверить, что он антивоенный и ставит под сомнение нынешний режим в России".

"Однако то, что я увидела, яркий пример чисто российской пропаганды", - подчеркнула она.

Кадр из фильма (скриншот: facebook.com/imi.org.ua)

Среди ключевых моментов из наблюдений Бассель следует упомянуть следующие:

российский режиссер открыла для себя российское вторжение в Украину только в 2022 году и нигде не вспоминает, что оно на самом деле началось в 2014 году

Трофимова заявляет, якобы ее страна не принимала участия в войнах много лет и что она читала о войнах только в книгах (несмотря на то, что за последние 30 лет РФ вторглась по меньшей мере в Приднестровье, Абхазию, Чечню, Грузию и Сирию)

в фильме фигурирует украинец, который воюет на стороне России и рассказывает, будто бы в Украине - гражданская война и что Украина бомбила собственные восточные области

другой персонаж ленты транслирует классический российский нарратив об украинцах-нацистах

герои фильма - бедные простые россияне, которые воюют только за деньги, не понимают, зачем нужна эта война, плачут по погибшим, и вообще - ими манипулируют политики

В международном агентстве Reuters подтвердили, что фильм показывает лишь короткие проблески реальных боев и вообще не дает понимания о разрушениях, которые Россия влечет за собой в Украине.

Когда же во время пресс-конференции режиссера Трофимову спросили, этично ли гуманизировать российских военных на фоне всех совершенных военных преступлений, она назвала это "странным вопросом" (мол, гуманизировать нжуно всех, потому что это большая трагедия для "нашего региона").

Кроме того, она якобы "не увидела признаков военных преступлений", пока жила с российским подразделением.

В заключение россиянка призвала общественность "не мыслить черно-белыми стереотипами", потому что это приведет к продолжению войны, а это - "путь, по которому идут политики". В то же время "обычные люди" делать этого не должны.

Впоследствии стало известно, что "Русских на войне" должны показать на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). На сайте фестиваля он был анонсирован как "увлекательный документальный фильм", который якобы показывает ту правду о войне, которую не видно в российских медиа.

В то же время эксперты обеспокоены тем, что историями о "невинных простых россиянах" мир снова убаюкивают и заставляют забыть, чьими руками Россия ведет войну на уничтожение.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины осудило премьеру фильма "Русские на войне" в рамках Венецианского кинофестиваля.

В письме посла Украины в Италии Ярослава Мельника президенту Венецианской биеннале г-ну Пьерпаоло Буттафоко отмечалась недопустимость показа этой пророссийской ленты, когда РФ продолжает вести циничную и кровавую войну против Украины.

Письмо Ярослава Мельника (скриншот: facebook.com/rus.embassy.italy)

В то же время Посольство Украины в Канаде и Генеральное консульство Украины в Торонто обратились к организаторам Международного кинофестиваля в Торонто с требованием отменить показ включенной в программу ленты "Русские на войне".

"Демонстрация этого фильма в Венеции и запланированная премьера в Торонто - это оскорбление жертв войны, развязанной РФ против Украины. Документальный фильм "Русские на войне" искажает реальность российской агрессии и служит Кремлю инструментом пропаганды", - подчеркнули в МИД.

Украинская сторона выступила с требованием пресечь попытки предоставления России международной культурной сцены, используемой РФ для отбеливания своих преступлений.

"Российские солдаты, которые совершают зверства в Украине, должны получать слово не на престижных кинофестивалях, а на скамье подсудимых", - отметили в ведомстве.

Реакция МИД Украины (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)

Отношение к ситуации международного сообщества

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что организаторы международного кинофестиваля в Венеции включили в программу фильм российской пропагандистки.

"Мне трудно представить, что кинофестиваль вынес бы на первое место эмоциональную травму соучастников геноцидальной оккупации. Но вот мы здесь, в этой позорной хронологии",- написал он на своей странице в соцсети Х.

Пост Ландсбергиса (скриншот: x.com/GLandsbergis)

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, также осудила запланированный показ "Русских на войне" в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

Во время общения с журналистами она подчеркнула, что и дипломаты, и канадско-украинская община выразили "серьезную обеспокоенность" относительно ленты. Чиновница добавила, что "разделяет это беспокойство".

"Неправильно, что канадские государственные деньги поддерживают показ и производство такого фильма... Это - война российской агрессии. Это война, где Россия нарушает международное право и совершает военные преступления. В этой войне очень четко есть добро и зло. Украинцы борются за свой суверенитет и за демократию во всем мире", - подчеркнула Фриланд.

Комментируя слова режиссера Трофимовой, будто бы "Русские на войне" - антивоенный фильм, вице-премьер Канады напомнила, что в войне против Украины нельзя ставить знак равенства между жертвой и агрессором.

Немного позже на скандал отреагировала канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), которая является агентством при министерстве образования канадской провинции Онтарио и функционирует как неприбыльная организация социальной направленности.

Дело в том, что фильм российского режиссера получил финансирование от Canada Media Fund именно через TVO. В фонде подтвердили, что на производство фильма было предоставлено 340 тысяч долларов.

При этом сам фонд якобы просто выступал источником финансирования и не причастен к отбору проектов, на которые предоставлялись средства. После скандала в фонде заявили, что очень серьезно относятся к общественной реакции и разбираются в ситуации.

В заявлении от имени Совета директоров TVO было отмечено, что они "выслушали отзывы и аргументы насчет фильма от украинско-канадского сообщества".

"Совет директоров TVO решил уважать отзывы, которые мы получили, поэтому TVO больше не будет поддерживать или транслировать ленту Russians at War. TVO проведет анализ процесса того, как началось финансирование этого проекта", - подчеркнули в заявлении.

Заявление TIFF и реакция на нее украинской стороны

На фоне сложившейся вокруг "Русских на войне" ситуации, 11 сентября Международный кинофестиваль в Торонто опубликовал собственное заявление.

В нем говорится, что TIFF "признает и уважает" обеспокоенность по поводу ленты, однако премьера отменена не будет - она состоится на этой неделе, как и было запланировано ранее.

В TIFF уточнили, что фильм является официальным совместным производством Канады и Франции (при финансировании нескольких канадских агентств как на федеральном, так и на провинциальном уровнях).

"Мы понимаем, что это было сделано без ведома или участия каких-либо государственных органов России. На наш взгляд, ни в коем случае нельзя считать этот фильм российской пропагандой", - заявили в пресс-службе кинофестиваля и добавили, что "этот канадский документальный фильм" заслуживает места в их подборке.

В TIFF отметили, что "как учреждение культуры" выступают "за право художников и работников культуры свободно выражать справедливые политические комментарии и противодействовать цензуре".

"Мы понимаем и глубоко чувствуем страдания украинского народа в результате незаконного российского вторжения. Когда мы работаем с искусством, созданным в это политически заряженное время, мы руководствуемся демократическими ценностями свободы совести, мнений, выражения взглядов и мирных собраний, как это защищено Канадской хартией прав и свобод для всех канадцев, включая канадских художников", - подытожили в заявлении.

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко выразил возмущение решением Международного кинофестиваля в Торонто и призвал его пересмотреть.

"Мы чрезвычайно разочарованы заявлением, опубликованным Международным кинофестивалем в Торонто (TIFF). Ужасно, что фестиваль отстаивает свое решение о показе российского пропагандистского фильма "Русские на войне", ссылаясь на финансирование канадских ведомств, особенно когда одно из этих ведомств, TVO, уже осудило свою поддержку фильма и начало внутреннее расследование", - подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что заявление TIFF сознательно опускает этот факт, вводя общественность в заблуждение.

"Более того, фестиваль не уведомил общественность, что кинорежиссер Анастасия Трофимова ранее работала на главную пропагандистскую корпорацию России, запрещенную в Канаде, в том числе за прикрытие агрессии России против Украины. "Русские на войне" представляет явный конфликт интересов, который TIFF выбирает игнорировать", - добавил Николенко.

По его словам, учитывая то, как РФ относится к журналистам, "наивно считать", что Трофимова более полугода находилась среди военных без ведома властей.

"Мы считаем, что производство этого фильма было разрешено, поскольку он отвечает нарративам России, которые умаляют зверства ее вторжения", - отметил генеральный консул.

Он добавил, что очень важно не путать российскую пропаганду со свободой выражения мнений.

"Украина, как никто другой, понимает демократические ценности, поскольку мы отстаиваем их своей жизнью. Но мы против любых манипуляций, оправдывающих выбор этого проекта. Для TIFF еще не поздно принять правильное решение и отменить оставшиеся показы фильма. Не создавайте площадку для российской пропаганды - на кону репутация фестиваля", - подытожил Николенко.

Пост Николенка (скриншот: facebook.com/oleh.nikolenko.ua)