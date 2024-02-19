Міжнародний інвестор та власник санаторію "Червона калина" Aregy Group просить владу вплинути на ситуацію

Міжнародний інвестор Aregy Group, який у грудні 2022 року, став власником 92% акцій орендного підприємства "Червона Калина" ім. М. Сивого в Рівненській області, заявляє, що потерпає від рейдерських атак та просить владу вплинути на ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як повідомили в компанії, рейдерські атаки на санаторій, розташований у селі Жобрин, тривають вже декілька років. Ще за часів управління закладом його засновником Миколою Сивим, а потім і його племінником Ярославом Сивим, якого у 2021 році знайшли вбитим у Київській області, група осіб на чолі з керівниками регіону неодноразово здійснювали спроби зупинки діяльності санаторію з метою захоплення його земель. Продовжилися рейдерські атаки і після появи в "Червоній калині" нового інвестора.

В Aregy Group повідомили, що з моменту, як вони стали власниками "Червоної калини", на них здійснені інформаційні атаки з метою дискредитації багатолітнього ділового іміджу компанії. Зокрема, рейдери поширюють інформацію про нібито наявні у інвестора зв’язки з Росією.

Також надані незаконні вказівки регіональним структурам та керівникам підприємств не працювати з санаторієм. Навіть місцевий філіал «ПриватБанку» заблокував на рахунку орендного підприємства мільйони гривень, в тому числі соціальні виплати та оплати за послуги санаторію від гостей. Крім цього, Рівненський господарський суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно компанії, йдеться в повідомленні.

Пізніше, у листопаді 2023 року, цей же суд за позивною заявою матері Ярослава Сивого 84-річної Світлани Сивої, якій у спадщину дісталась частка в ОП в розмірі 3,2%, прийняв рішення про скасування проведеної державної реєстрації корпоративних прав "Ареджи Ю" (входить до Aregy Group) та передав їх міноритарному акціонеру, а саме громадянці Сивій.

Aregy Group неодноразово зверталася із заявами до правоохоронних органів: поліції, Офісу генеральної прокуратури, БЕБ та ДБР. Проте, кримінальні провадження так і не отримали свого розвитку. Щобільше, правоохоронці досі не внесли відповідні відомості до ЄРДР. На що представниками інвестора були подані скарги.

У зв’язку з цим Aregy Group звернувся із відкритою заявою до народних депутатів та президента України з проханням надати допомогу в протидії рейдерському захопленню підприємства.

"Все це організовується чітко структурованою та високо вмотивованою групою осіб з великим досвідом рейдерства та владними повноваженнями. Вони діють безкарно, далеко за межами закону, при цьому нічого не бояться. Навіть відверто та відкрито погрожують працівникам, керівництву, адвокатам та журналістам", - йдеться у зверненні компанії.

Інвесторів підтримав і колектив санаторію "Червона калина" ім. М. Сивого. На минулому тижні він теж звернувся з відкритою заявою до президента, у якій попросив захистити законне право колективу на працю та подальший розвиток закладу.

Своєю чергою, Aregy Group станом на сьогодні заявила про призупинення інвестицій, діяльності підприємства та виконання державних контрактів орендним підприємством санаторій у разі відсутності реакції державних установ на звернення до 1 березня 2024 року.

"Ці всі факти несуть не лише економічні, а й іміджеві ризики для компанії перед нашими діловими міжнародними партнерами. У зв’язку з чим залишаємо за собою право, у разі відсутності в Україні правової підтримки і правових підстав для захисту наших корпоративних прав та приватної власності, звернутися до міжнародних організацій та судів для захисту", - повідомили в компанії. ­­

Як повідомлялося раніше, Aregy Group, яка у грудні 2022 року стала ключовим інвестором санаторію "Червона Калина", розробила Програму реновації та розвитку цього об'єкту як біо-реноваційного курорту Рівненського регіону. Інвестиції на реконструкцію підприємства мають скласти понад $20 млн.

Також у результаті розвитку санаторію інвестор планував відкрити понад 200 робочих місць, що дало б близько 30 млн грн в рік надходжень до бюджету.