Международный инвестор и владелец санатория "Червона калина" Aregy Group просит власть повлиять на ситуацию

Международный инвестор Aregy Group, который в декабре 2022 года стал владельцем 92% акций арендного предприятия "Червона калина" им. Н. Седого в Ровенской области, заявляет, что страдает от рейдерских атак и просит власти повлиять на ситуацию.

Как сообщили в компании, рейдерские атаки на санаторий, расположенный в селе Жобрин, продолжаются уже несколько лет. Еще во времена управления заведением его основателем Николаем Сивым, а затем и его племянником Ярославом Сивым, которого в 2021 году нашли убитым в Киевской области, группа лиц во главе с руководителями региона неоднократно предпринимала попытки остановки деятельности санатория с целью захвата его земель. Продолжились рейдерские атаки и после появления в "Червоній калині" нового инвестора.

В Aregy Group сообщили, что с момента, когда они стали владельцами "Красной калины", на них совершены информационные атаки с целью дискредитации многолетнего делового имиджа компании. В частности, рейдеры распространяют информацию о якобы имеющихся у инвестора связях с Россией.

Также предоставлены незаконные указания региональным структурам и руководителям предприятий не работать с санаторием. Даже местный филиал ПриватБанка заблокировал на счете арендного предприятия миллионы гривен, в том числе социальные выплаты и оплаты за услуги санатория от гостей. Кроме того, Ровенский хозяйственный суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество компании, говорится в сообщении.

Позже, в ноябре 2023 года, этот же суд по позывному заявлению матери Ярослава Седого 84-летней Светланы Седой, которой по наследству досталась доля в ОП в размере 3,2%, принял решение об отмене проведенной государственной регистрации корпоративных прав "Ареджи Ю" (входит в Aregy Group) и передал их миноритарному акционеру, а именно гражданке Сивой.

Aregy Group неоднократно обращалась с заявлениями в правоохранительные органы: полицию, Офис генеральной прокуратуры, БЭБ и ГБР. Однако уголовные производства так и не получили своего развития. Более того, правоохранители до сих пор не внесли соответствующие сведения в ЕРГР. На что представителями инвестора были поданы жалобы.

В связи с этим Aregy Group обратился с открытым заявлением к народным депутатам и президенту Украины с просьбой оказать помощь в противодействии рейдерскому захвату предприятия.

"Все это организуется четко структурированной и высоко мотивированной группой лиц с большим опытом рейдерства и властными полномочиями. Они действуют безнаказанно, далеко за пределами закона, при этом ничего не боятся. Даже откровенно и открыто угрожают работникам, руководству, адвокатам и журналистам", - говорится в обращении компании.

Инвесторов поддержал и коллектив санатория "Червона калина" им. М. Седого. На прошлой неделе он тоже обратился с открытым заявлением к президенту, в котором попросил защитить законное право коллектива на труд и дальнейшее развитие заведения.

В свою очередь, Aregy Group на сегодня заявила о приостановлении инвестиций, деятельности предприятия и выполнении государственных контрактов арендным предприятием санаторий в случае отсутствия реакции государственных учреждений на обращение до 1 марта 2024 года.

Эти все факты несут не только экономические, но и имиджевые риски для компании перед нашими деловыми международными партнерами. В связи с чем оставляем за собой право, в случае отсутствия в Украине правовой поддержки и правовых оснований для защиты наших корпоративных прав и частной собственности. , обратиться в международные организации и суды для защиты", - сообщили в компании.

Как сообщалось ранее, Aregy Group, ставшая в декабре 2022 года ключевым инвестором санатория "Червона калина", разработала Программу реновации и развития этого объекта как биореновационного курорта Ровенского региона. Инвестиции в реконструкцию предприятия должны составить более $20 млн.

Также в результате развития санатория инвестор планировал открыть более 200 рабочих мест, что дало бы около 30 млн грн в год поступлений в бюджет.