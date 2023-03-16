Міжнародний арбітражний суд схвалив трибунал за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому"

Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати в Парижі дозволив розгляд справи по суті арбітражним трибуналом за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звітність " Газпрому ".

За даними російського монополіста, НАК "Нафтогаз України" направив прохання про арбітраж проти ПАТ "Газпром" до Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати. "Нафтогаз" вимагає оплати послуг за угодою щодо надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України від 30 грудня 2019 року.

У вересні 2022 року "Газпром" надіслав листи з запереченнями щодо компетенції арбітражу розглядати вимоги НАК "через докорінні зміни обставин".

Однак 15 лютого 2023 року до "Газпрому" надійшло повідомлення про рішення Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати дозволити розгляд справи арбітражним трибуналом.