Международный арбитражный суд одобрил трибунал по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"

Международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже разрешил рассмотрение дела по существу арбитражным трибуналом по иску "Нафтогаза" к "Газпрому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчетность " Газпрома ".

По данным российского монополиста, НАК "Нафтогаз Украины" направил просьбу об арбитраже против ПАО "Газпром" в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты. "Нафтогаз" требует оплаты услуг по соглашению об оказании услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины от 30 декабря 2019 года.

В сентябре 2022 года "Газпром" направил письма с возражениями по компетенции арбитража рассматривать требования НАК "ввиду коренного изменения обстоятельств".

Однако 15 февраля 2023 года в "Газпром" поступило уведомление о решении Международного арбитражного суда Международной торговой палаты разрешить рассмотрение дела по существу арбитражным трибуналом.