Международный арбитражный суд одобрил трибунал по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"

Международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже разрешил рассмотрение дела по существу арбитражным трибуналом по иску "Нафтогаза" к "Газпрому".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчетность "Газпрома".
По данным российского монополиста, НАК "Нафтогаз Украины" направил просьбу об арбитраже против ПАО "Газпром" в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты. "Нафтогаз" требует оплаты услуг по соглашению об оказании услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины от 30 декабря 2019 года.
В сентябре 2022 года "Газпром" направил письма с возражениями по компетенции арбитража рассматривать требования НАК "ввиду коренного изменения обстоятельств".
Однако 15 февраля 2023 года в "Газпром" поступило уведомление о решении Международного арбитражного суда Международной торговой палаты разрешить рассмотрение дела по существу арбитражным трибуналом.
Напомним, в сентябре 2022 года НАК "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже против "Газпрома" в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (Париж). "Нафтогаз" требует уплаты средств за транспортировку природного газа по территории Украины, которые не были уплачены вовремя и в полном объеме.
На сентябрь прошлого года "Газпром" недоплатил НАК "Нафтогаз Украины" за транзит газа около 200 млн долларов. По контракту российская компания должна платить по принципу "качай или плати".
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