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Міжнародні резерви України зросли ще на 4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років

Фото: міжнародні резерви України у квітні зросли до 35,9 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України за квітень 2023 року зросли на 12,8% до 35,9 млрд доларів. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (з серпня 2011 року).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, резерві зросили завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.

За даними НБУ, за квітень резерви зросли на 4 064,98 млн доларів до 35 943,19 млн доларів.

У НБУ повідомили, що у квітні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 5 851,6 млн доларів. З цієї суми:

  • 2 706,5 млн доларів - у межах нової програми розширеного фінансування МВФ;
  • 1 652,5 млн доларів - макрофінансова допомога від ЄС;
  • 1 250,0 млн доларів - від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
  • 242,6 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу 446,0 млн доларів.

У квітні 2023 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 1 370,4 млн доларів - на 298,5 млн доларів менше, ніж в березні.

Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 34,5 млрд доларів. Це вище, ніж січневий прогноз (27,0 млрд доларів.).

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Національний банк України