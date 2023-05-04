Міжнародні резерви України зросли ще на 4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років

За даними прес-служби, резерві зросили завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.

За даними НБУ, за квітень резерви зросли на 4 064,98 млн доларів до 35 943,19 млн доларів.

У НБУ повідомили, що у квітні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 5 851,6 млн доларів. З цієї суми:

2 706,5 млн доларів - у межах нової програми розширеного фінансування МВФ;

1 652,5 млн доларів - макрофінансова допомога від ЄС;

1 250,0 млн доларів - від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

242,6 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу 446,0 млн доларів.

У квітні 2023 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 1 370,4 млн доларів - на 298,5 млн доларів менше, ніж в березні.