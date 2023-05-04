RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Международные резервы Украины выросли еще на 4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет

Фото: международные резервы Украины в апреле выросли до 35,9 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины за апрель 2023 г. выросли на 12,8% до 35,9 млрд долларов. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (с августа 2011 года).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, резервы выросли благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне дальнейшего снижения объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте.

По данным НБУ, за апрель резервы выросли на 4 064,98 млн долларов до 35 943,19 млн долларов.

В НБУ сообщили, что в апреле на валютные счета правительства в НБУ поступило 5 851,6 млн долларов. Из этой суммы:

  • 2 706,5 млн долларов - в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ;
  • 1 652,5 млн долларов - макрофинансовая помощь от ЕС;
  • 1 250,0 млн долларов - от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • 242,6 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В то же время правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга 446,0 млн долларов.

В апреле 2023 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 1 370,4 млн долларов - на 298,5 млн долларов меньше, чем в марте.

Национальный банк Украины прогнозирует размер международных резервов Украины до конца 2023 года на уровне 34,5 млрд долларов. Это выше, чем январский прогноз (27,0 млрд долларов).

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины