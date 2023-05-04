Международные резервы Украины выросли еще на 4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет

По данным пресс-службы, резервы выросли благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне дальнейшего снижения объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте.

По данным НБУ, за апрель резервы выросли на 4 064,98 млн долларов до 35 943,19 млн долларов.

В НБУ сообщили, что в апреле на валютные счета правительства в НБУ поступило 5 851,6 млн долларов. Из этой суммы:

2 706,5 млн долларов - в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ;

1 652,5 млн долларов - макрофинансовая помощь от ЕС;

1 250,0 млн долларов - от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

242,6 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В то же время правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга 446,0 млн долларов.

В апреле 2023 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 1 370,4 млн долларов - на 298,5 млн долларов меньше, чем в марте.