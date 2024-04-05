Міжнародні резерви України зросли до рекордного рівня: НБУ назвав причину

Міжнародні резерви України протягом березня 2024 року зросли на 18% до 43,763 млрд. доларів. Це максимальний рівень історії України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Це максимальний рівень в історії України.
Попереднього максимуму було досягнуто в липні 2023 року (41,738 млрд доларів), після чого резерви в основному скорочувалися.
"Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд доларів) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні НБУ.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 9,316 млрд доларів. З цієї суми:
На обслуговування та погашення державного боргу виплачено 363,5 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 728,5 млн доларів.
НБУ продав на валютному ринку 1,788 млрд доларів.
Також березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 266,3 млн доларів.
Нагадаємо, міжнародні резерви України , якими управляє НБУ, за 2023 рік зросли на 42,2% або на 12,013 млрд. доларів до 40,508 млрд. доларів.
У січні Національний банк України оновив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів . Очікування на кінець 2024 року погіршено з 44,7 до 40,4 млрд доларів.