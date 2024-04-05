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Международные резервы Украины выросли до рекордного уровня: НБУ назвал причину

Фото: международные резервы Украины выросли до 43,8 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины в течение марта 2024 года выросли на 18% до 43,763 млрд долларов. Это максимальный уровень в истории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

"Такая динамика обусловлена значительными (более 9 млрд долларов) объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, международные резервы Украины, которыми управляет НБУ, за 2023 год выросли на 42,2% или на 12,013 млрд долларов до 40,508 млрд долларов.

В январе Национальный банк Украины обновил прогноз по объему международных резервов. Ожидания на конец 2024 года ухудшены с 44,7 до 40,4 млрд долларов.

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Национальный банк Украины