Міжнародні резерви України впали на 2 млрд доларів: НБУ назвав причину

Міжнародна допомога Україні у травні була меншою, ніж витрати. Через це резерви скоротилися з рекордного рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, резерви скоротилися 2,154 млрд доларів до 44,536 млрд доларів.
За даними пресслужби НБУ, динаміку резервів визначала низка чинників.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1,357 млрд доларів. З цієї суми - 1,130 млрд доларів - від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 296 млн доларів.
Також НБУ продав з резервів на міжбанку 2,961 млрд доларів.
Міжнародні резерви
НБУ очікує, що цього року Україна отримає рекордні обсяги зовнішньої фінансової допомоги (близько 55 млрд доларів) насамперед завдяки швидшому перерахуванню траншів у межах програми ERA Loans.
Значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до 58 млрд доларів і надалі забезпечувати стійкість валютного ринку.
Однак, через скорочення обсягів міжнародної фінансової допомоги й зростання обслуговування та виплат за зовнішнім державним боргом валові резерви знизяться до 47-49 млрд доларів у 2026-2027 роках.
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