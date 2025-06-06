Международные резервы Украины упали на 2 млрд долларов: НБУ назвал причину

По данным НБУ, резервы сократились 2,154 млрд долларов до 44,536 млрд долларов.



По данным пресс-службы НБУ, динамику резервов определял ряд факторов.

На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило 1,357 млрд долларов. Из этой суммы - 1,130 млрд долларов - от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 296 млн долларов.

Также НБУ продал из резервов на межбанке 2,961 млрд долларов.