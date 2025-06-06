Международные резервы Украины упали на 2 млрд долларов: НБУ назвал причину

Международная помощь Украине в мае была меньше, чем расходы. Из-за этого резервы сократились с рекордного уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины(НБУ).
По данным НБУ, резервы сократились 2,154 млрд долларов до 44,536 млрд долларов.
По данным пресс-службы НБУ, динамику резервов определял ряд факторов.
На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило 1,357 млрд долларов. Из этой суммы - 1,130 млрд долларов - от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 296 млн долларов.
Также НБУ продал из резервов на межбанке 2,961 млрд долларов.
НБУ ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans.
Значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка.
Однако, из-за сокращения объемов международной финансовой помощи и роста обслуживания и выплат по внешнему государственному долгу валовые резервы снизятся до 47-49 млрд долларов в 2026-2027 годах.
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