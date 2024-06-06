Міжнародні резерви України у травні скоротилися до 39 млрд доларів: названа причина

Міжнародні резерви України у травні зменшилися до 39 млрд доларів. Минулого місяця українські резерви скоротилися на 7,9%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України.
В НБУ пояснюють, що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Частково вони були компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та від міжнародних партнерів.
Операції Нацбанку на валютному ринку
Національний банк на валютному ринку продав понад 3 млн доларів та викупив до резервів 11,1 млн доларів. Чистий продаж валюти НБУ в травні становив 3 075,9 млн доларів, збільшившись порівняно з квітнем.
Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 143,1 млн доларів. З цієї суми: 123,1 млн - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики, 20 млн доларів - від Світового банку.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 412,3 млн доларів, з яких:
309,1 млн - обслуговування та погашення валютних ОВДП;
42,9 млн - обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
30,7 млн - обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
21,3 млн - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
8,3 млн - сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн доларів. У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 216,1 млн доларів. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.
Нагадаємо, за квітень 2024 року міжнародні резерви України скоротилися на 3,1% до 42,4 млрд доларів. Як зазначали у Нацбанку, українські резерви скоротилися після історичного максимуму.
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