Міжнародні резерви України у травні скоротилися до 39 млрд доларів: названа причина

В НБУ пояснюють, що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Частково вони були компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та від міжнародних партнерів.

Операції Нацбанку на валютному ринку

Національний банк на валютному ринку продав понад 3 млн доларів та викупив до резервів 11,1 млн доларів. Чистий продаж валюти НБУ в травні становив 3 075,9 млн доларів, збільшившись порівняно з квітнем.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 143,1 млн доларів. З цієї суми: 123,1 млн - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики, 20 млн доларів - від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 412,3 млн доларів, з яких:

309,1 млн - обслуговування та погашення валютних ОВДП;

42,9 млн - обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

30,7 млн - обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

21,3 млн - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

8,3 млн - сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн доларів. У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 216,1 млн доларів. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.