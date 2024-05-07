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Міжнародні резерви України скоротилися на 1,4 млрд доларів: що стало причиною

Україна, Вівторок 07 травня 2024 15:38
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Міжнародні резерви України скоротилися на 1,4 млрд доларів: що стало причиною Фото: міжнародні резерви України впали до 42,4 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна).
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України протягом квітня 2024 року впали на 3,1% до 42,4 млрд. доларів. Резерви скоротилися після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, частково компенсованими надходженнями від міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Міжнародні резерви України скоротилися на 1,4 млрд доларів: що стало причиною

Резерви у квітні

Як зазначили в прес-службі, чистий продаж валюти на міжбанку НБУ у квітні становив 2,265 млрд доларів, збільшившись порівняно з березнем. Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня.

Водночас у квітні Україна отримала лише 1,6 млрд доларів допомоги другий транш від Європейського Союзу у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility.

За обслуговування та погашення державного боргу виплачено 885 млн доларів, з яких:

  • 674 млн доларів - обслуговування та погашення боргу перед Європейським Союзом;
  • 162 млн доларів - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародні резерви України в березні 2024 року зросли на 18% до 43,763 млрд доларів - рекордного рівня в історії України.

Глава НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги в поточному році. Тому НБУ покращив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець 2024 року до 43,4 млрд доларів. Ще на початку року НБУ очікував 40,4 млрд доларів.

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Національний банк України
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