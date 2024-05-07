Міжнародні резерви України скоротилися на 1,4 млрд доларів: що стало причиною
Міжнародні резерви України протягом квітня 2024 року впали на 3,1% до 42,4 млрд. доларів. Резерви скоротилися після історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, частково компенсованими надходженнями від міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Резерви у квітні
Як зазначили в прес-службі, чистий продаж валюти на міжбанку НБУ у квітні становив 2,265 млрд доларів, збільшившись порівняно з березнем. Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня.
Водночас у квітні Україна отримала лише 1,6 млрд доларів допомоги другий транш від Європейського Союзу у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility.
За обслуговування та погашення державного боргу виплачено 885 млн доларів, з яких:
- 674 млн доларів - обслуговування та погашення боргу перед Європейським Союзом;
- 162 млн доларів - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком.
Як повідомляло РБК-Україна, міжнародні резерви України в березні 2024 року зросли на 18% до 43,763 млрд доларів - рекордного рівня в історії України.
Глава НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги в поточному році. Тому НБУ покращив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець 2024 року до 43,4 млрд доларів. Ще на початку року НБУ очікував 40,4 млрд доларів.