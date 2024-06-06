Международные резервы Украины в мае сократились до 39 млрд долларов: названа причина

Международные резервы Украины в мае уменьшились до 39 млрд долларов. В прошлом месяце украинские резервы сократились на 7,9%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
В НБУ объясняют, что динамика обусловлена валютными интервенциями для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Частично они были компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и от международных партнеров.
Операции Нацбанка на валютном рынке
Национальный банк на валютном рынке продал более 3 млн долларов и выкупил в резервы 11,1 млн долларов. Чистая продажа валюты НБУ в мае составила 3 075,9 млн долларов, увеличившись по сравнению с апрелем.
Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 млн долларов. Из этой суммы: 123,1 млн - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа, 20 млн долларов - от Всемирного банка.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 412,3 млн долларов, из которых:
309,1 млн - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
42,9 млн - обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;
30,7 млн - обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
21,3 млн - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
8,3 млн - уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 240,8 млн долларов. В мае благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 216,1 млн долларов. Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца грядущего импорта.
Напомним, за апрель 2024 международные резервы Украины сократились на 3,1% до 42,4 млрд долларов. Как отмечали в Нацбанке, украинские резервы сократились после исторического максимума.
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