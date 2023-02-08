UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міжнародні резерви України сягнули майже 30 мільярдів доларів

Фото: Міжнародні резерви Украни сягнули 29,9 млрд доларів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Станом на 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України сягнули 29,9 мільярдів доларів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

За січень резерви зросли на 5%, на що вплинула низка чинників. В першу чергу, цьому сприяли надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 327,7 млн доларів США. З них:

  • 3 256,1 млн доларів США - від Європейського Союзу;
  • 1 000,0 млн доларів США - від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку);
  • 71,6 млн доларів США - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Також Кабмін виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $65 млн. З них $59 млн пішли на обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $5 млн - валютних ОВДП, решта - боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Другий чинник: операції Нацбанку на валютному ринку України. Так, у січні НБУ продав на валютному ринку 3 089,6 млн доларів США та викупив до резервів - 28,5 млн. Отже, чистий продаж валюти минулого місяця знизився порівняно з груднем приблизно на $100 млн - до $3 061,1 млн.

І третій фактор: переоцінка вартості фінансових інструментів. Вона зросла до $225,7 млн.

Нагадаємо, що Національний банк України покращив прогноз зростання споживчих цін в Україні на 2023 рік з 20,8% до 18,7%. Проте в НБУ не бачать приводу для надмірного оптимізму.

Також повідомлялось, що державний бюджет на 2023 рік формувався та виконуватиметься в умовах надзвичайної невизначеності з огляду на безпрецедентні безпекові ризики. Втрати економіки через дефіцит електроенергії містять ризики для отримання планових податкових надходжень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниЕкономіка України