Міжнародні резерви України сягнули майже 30 мільярдів доларів

За січень резерви зросли на 5%, на що вплинула низка чинників. В першу чергу, цьому сприяли надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 327,7 млн доларів США. З них:

3 256,1 млн доларів США - від Європейського Союзу;

1 000,0 млн доларів США - від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку);

71,6 млн доларів США - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Також Кабмін виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $65 млн. З них $59 млн пішли на обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $5 млн - валютних ОВДП, решта - боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Другий чинник: операції Нацбанку на валютному ринку України. Так, у січні НБУ продав на валютному ринку 3 089,6 млн доларів США та викупив до резервів - 28,5 млн. Отже, чистий продаж валюти минулого місяця знизився порівняно з груднем приблизно на $100 млн - до $3 061,1 млн.

І третій фактор: переоцінка вартості фінансових інструментів. Вона зросла до $225,7 млн.