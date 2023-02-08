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Международные резервы Украины достигли почти 30 миллиардов долларов

Фото: Международные резервы Украина достигла 29,9 млрд долларов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По состоянию на 1 февраля 2023 года международные резервы Украины составили 29,9 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

За январь резервы выросли на 5%, что повлияло на ряд факторов. В первую очередь этому способствовали поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4 327,7 млн долларов США. Из них:

  • 3 256,1 млн долларов США – от Европейского Союза;
  • 1 000,0 млн долларов США – от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • 71,6 млн долларов США – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Также Кабмин выплатил за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $65 млн. Из них $59 млн ушли на обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком, $5 млн – валютных ОВГЗ, остальные – долг перед другими международными кредиторами.

Второй фактор: операция Нацбанка на валютном рынке Украины. Так, в январе НБУ продал на валютном рынке 3 089,6 млн долларов США и выкупил в резервы - 28,5 млн. Следовательно, чистая продажа валюты в прошлом месяце снизилась по сравнению с декабрем примерно на $100 млн - до $3 061,1 млн.

И третий фактор: переоценка стоимости денежных инструментов. Она выросла до $225,7 млн.

Напомним, что Национальный банк Украины улучшил прогноз по росту потребительских цен в Украине на 2023 год с 20,8% до 18,7%. Однако в НБУ не видят повода для чрезмерного оптимизма.

Также сообщалось, что государственный бюджет на 2023 год формировался и будет выполняться в условиях чрезвычайной неопределенности с учетом беспрецедентных рисков безопасности. Потери экономики из-за дефицита электроэнергии содержат риски для получения плановых налоговых поступлений.

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