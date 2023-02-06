Немає приводу для надмірного оптимізму: НБУ спрогнозував темпи зростання цін

Національний банк України покращив прогноз зростання споживчих цін в Україні на 2023 рік з 20,8% до 18,7%. Проте в НБУ не бачать приводу для надмірного оптимізму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України ( КМП ) 25 січня, під час якого було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Під час дискусії зазначалося, що інфляційний тиск демонструє ознаки стабілізації, проте на високому рівні. Показник приведеної до річного виміру сезонно згладженої місячної зміни споживчих цін коливався в діапазоні 25-30% останніми місяцями.

"Фіксований офіційний курс, підтриманий адміністративними обмеженнями та валютними інтервенціями НБУ, став основним якорем стабілізації очікувань та цінової динаміки", - йдеться в повідомленні.

Заходи НБУ сприяли зміцненню гривні в готівковому сегменті валютного ринку наприкінці року. Це, зокрема, дало змогу загалом стабілізувати інфляційні та курсові очікування. Валютний ринок залишався стійким навіть в умовах посилення терористичних атак з боку Росії, зазначили учасники дискусії.

Очікується, що темпи зростання споживчих цін у 2023 році сповільняться внаслідок дії жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабшого попиту. Водночас ризики для прогнозу інфляції залишаються підвищеними, насамперед через імовірність тривалішого збереження безпекових ризиків, які можуть супроводжуватися подальшим руйнуванням інфраструктури та виробничих потужностей, проблемами з логістикою та дефіцитом електроенергії.

Ранні ознаки стабілізації інфляційних очікувань теж не дають приводу для надмірного оптимізму. Поточні значення інфляційних очікувань окремих груп респондентів є близькими до максимальних значень у попередні кризові періоди, а середньострокові очікування в деяких з них останнім часом продовжували погіршуватися, зазначають в НБУ

"В умовах все ще підвищених курсових очікувань та значного "навісу" ліквідності чутливість фінансової системи до ситуативних чинників залишається високою. Тож, ураховуючи перегляд припущення щодо тривалості збереження безпекових ризиків та терористичних дій Росії, зберігається загроза посилення курсового тиску, закріплення інфляції на високому рівні або навіть подальшого розгортання "інфляційної спіралі", - йдеться в повідомленні.