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Міжнародні резерви України скоротилися на 3 млрд доларів: що на це вплинуло

Україна, П'ятниця 07 березня 2025 11:08
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Міжнародні резерви України скоротилися на 3 млрд доларів: що на це вплинуло Фото: НБУ назвав обсяг резервів  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України протягом лютого 2025 року скоротилися на 6,7% (на 2,858 млрд доларів) до 40,145 млрд доларів. Цього місяця Україна не отримувала траншів міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

З початку року резерви скоротилися на 8,3% (на 3,650 млрд доларів).

Міжнародні резерви України скоротилися на 3 млрд доларів: що на це вплинуло

Як зазначили в НБУ, динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) за відсутності надходжень від міжнародних партнерів.

"Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - йдеться в повідомленні.

Операції в лютому

Зокрема, НБУ в лютому 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,058 млрд доларів. Це на 18% менше, ніж у січні року.

На валютні рахунки уряду України в НБУ в лютому надійшло 255,0 млн доларів від розміщення валютних ОВДП.

Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 341,6 млн доларів.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 428,9 млн доларів.

У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 673,4 млн доларів.

Резерви України

Нагадаємо, за даними НБУ, міжнародні резерви України зросли за грудень на 9,7% і станом на 1 січня 2025 року становили 43,788 млрд доларів - рекордний рівень в історії.

Резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів на 9,4 млрд доларів. Торік Україна отримала потужну світову фінансову підтримку - близько 42 млрд доларів.

НБУ прогнозує, що допомога Україні у 2025 році становитиме 38,4 млрд доларів. НБУ прогнозує, обсяг резервів станом на кінець 2025 року буде на рівні 40,5 млрд доларів.

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Національний банк України
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