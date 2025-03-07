Международные резервы Украины сократились на 3 млрд долларов: что на это повлияло

Международные резервы Украины в течение февраля 2025 года сократились на 6,7% (на 2,858 млрд долларов) до 40,145 млрд долларов. В этом месяце Украина не получала траншей международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года резервы сократились на 8,3% (на 3,650 млрд долларов).

Как отметили в НБУ, динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) при отсутствии поступлений от международных партнеров.

"Несмотря на уменьшение, объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка", - говорится в сообщении.

Операции в феврале

В частности, НБУ в феврале 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 3,058 млрд долларов. Это на 18% меньше, чем в январе года.

На валютные счета правительства Украины в НБУ в феврале поступило 255,0 млн долларов от размещения валютных ОВГЗ.

Правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 341,6 млн долларов.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 428,9 млн долларов.

В феврале благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 673,4 млн долларов.