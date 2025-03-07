Международные резервы Украины сократились на 3 млрд долларов: что на это повлияло
Международные резервы Украины в течение февраля 2025 года сократились на 6,7% (на 2,858 млрд долларов) до 40,145 млрд долларов. В этом месяце Украина не получала траншей международной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
С начала года резервы сократились на 8,3% (на 3,650 млрд долларов).
Как отметили в НБУ, динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) при отсутствии поступлений от международных партнеров.
"Несмотря на уменьшение, объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка", - говорится в сообщении.
Операции в феврале
В частности, НБУ в феврале 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 3,058 млрд долларов. Это на 18% меньше, чем в январе года.
На валютные счета правительства Украины в НБУ в феврале поступило 255,0 млн долларов от размещения валютных ОВГЗ.
Правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 341,6 млн долларов.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 428,9 млн долларов.
В феврале благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 673,4 млн долларов.
Резервы Украины
Напомним, по данным НБУ, международные резервы Украины выросли за декабрь на 9,7% и по состоянию на 1 января 2025 года составили 43,788 млрд долларов - рекордный уровень в истории.
Резервы выросли благодаря поступлениям от международных партнеров на 9,4 млрд долларов. В прошлом году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку - около 42 млрд долларов.
НБУ прогнозирует, что помощь Украине в 2025 году составит 38,4 млрд долларов. НБУ прогнозирует, объем резервов по состоянию на конец 2025 года будет на уровне 40,5 млрд долларов.