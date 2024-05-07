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Международные резервы Украины сократились на 1,4 млрд долларов: что стало причиной

Украина, Вторник 07 мая 2024 15:38
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Международные резервы Украины сократились на 1,4 млрд долларов: что стало причиной Фото: международные резервы Украины упали до 42,4 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины в течение апреля 2024 года упали на 3,1% до 42,4 млрд долларов. Резервы сократились после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Международные резервы Украины сократились на 1,4 млрд долларов: что стало причиной

Резервы в апреле

Как отметили в пресс-службе, чистая продажа валюты на межбанке НБУ в апреле составила 2,265 млрд долларов, увеличившись по сравнению с мартом. Это связано с растущим спросом на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта.

В апреле Украина получила лишь 1,6 млрд долларов помощи второй транш от Европейского Союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility.

За обслуживание и погашение государственного долга выплачено 885 млн долларов, из которых:

  • 674 млн долларов – обслуживание и погашение долга перед Европейским Союзом;
  • 162 млн долларов – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком.

Как сообщало РБК-Украина, международные резервы Украины в марте 2024 года выросли на 18% до 43,763 млрд долларов - рекордного уровня в истории Украины.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, Украина может рассчитывать на 38 млрд долларов внешней бюджетной помощи в текущем году. Поэтому НБУ улучшил прогноз относительно уровня международных резервов на конец 2024 года до 43,4 млрд долларов. Еще в начале года НБУ ожидал 40,4 млр долларов.

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