Міжнародні резерви України скорочуються четвертий місяць поспіль: названі причини

Що передувало

Нагадаємо, міжнародні резерви України скорочуються вже четвертий місяць тому після зростання до рекордного рівня у березні.

Зокрема, за червень вони скоротилися на 2,9% (1,1 млрд. доларів). Тоді їхній рівень склав 37,894 млрд доларів.

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