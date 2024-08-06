Международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд: названы причины

Что предшествовало

Напомним, международные резервы Украины сокращаются уже четвертый месяц назад после роста до рекордного уровня в марте.

В частности, за июнь они сократились на 2,9% (1,1 млрд долларов). Тогда их уровень составил 37,894 млрд долларов.

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