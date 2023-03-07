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Міжнародні резерви України за місяць впали на 1 млрд доларів: що стало причиною

Фото: міжнародні резерви України за лютий впали на 1 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України протягом лютого 2023 року впали на 1 063,65 млн доларів (на 3,5%). Станом на 1 березня розмір резервів склав 28 864,56 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

З початку 2023 року резерви зросли на 370,10 млн доларів.

Як зазначили в прес-службі, резерви впали внаслідок інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України.

У лютому НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку на 21,1% до 2 431,0 млн доларів порівняно з січнем, коли центробанк продав 3 082,1 млн доларів.

"Зменшення обсягів валютних інтервенцій НБУ порівняно з попереднім місяцем зумовлене як остаточним вичерпанням тиску з боку додаткових бюджетних видатків наприкінці 2022 року, так і стабілізацією курсових очікувань завдяки послідовній монетарній політиці НБУ та відмові від прямого фінансування дефіциту бюджету в 2023 році", - йдеться в повідомленні.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 2 395,8 млн доларів. З цієї суми:

  • 2 065,4 млн доларів отримано від Світового банку, зокрема 1 246,9 млн доларів - від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
  • 330,4 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 570,4 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 306,3 млн доларів.

У січні Національний банк України прогнозував розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 27 млрд доларів. Це на 5,3 млрд доларів вище, ніж жовтневий прогноз (21,7 млрд доларів).

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Національний банк України