Международные резервы Украины за месяц упали на 1 млрд долларов: что стало причиной

С начала 2023 года резервы выросли на 370,10 млн долларов.

Как отметили в пресс-службе, в феврале резервы упали из-за интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

В феврале НБУ сократил продажу валюты на межбанке на 21,1% до 2 431,0 млн долларов по сравнению с январем, когда центробанк продал 3 082,1 млн долларов.

"Уменьшение объемов валютных интервенций НБУ по сравнению с предыдущим месяцем обусловлено как окончательным исчерпанием давления со стороны дополнительных бюджетных расходов в конце 2022 года, так и стабилизацией курсовых ожиданий благодаря последовательной монетарной политике НБУ и отказу от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году", - говорится в сообщении.

На валютные счета правительства в НБУ поступило 2 395,8 млн долларов. Из этой суммы:

2 065,4 млн долларов получено от Всемирного банка, в том числе 1 246,9 млн долларов - от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

330,4 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 570,4 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 306,3 млн долларов.