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Международные резервы Украины за месяц упали на 1 млрд долларов: что стало причиной

Фото: международные резервы Украины за февраль упали на 1 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины в течение февраля 2023 года упали на 1063,65 млн долларов (на 3,5%). По состоянию на 1 марта размер резервов составил 28 864,56 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

С начала 2023 года резервы выросли на 370,10 млн долларов.

Как отметили в пресс-службе, в феврале резервы упали из-за интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

В феврале НБУ сократил продажу валюты на межбанке на 21,1% до 2 431,0 млн долларов по сравнению с январем, когда центробанк продал 3 082,1 млн долларов.

"Уменьшение объемов валютных интервенций НБУ по сравнению с предыдущим месяцем обусловлено как окончательным исчерпанием давления со стороны дополнительных бюджетных расходов в конце 2022 года, так и стабилизацией курсовых ожиданий благодаря последовательной монетарной политике НБУ и отказу от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году", - говорится в сообщении.

На валютные счета правительства в НБУ поступило 2 395,8 млн долларов. Из этой суммы:

  • 2 065,4 млн долларов получено от Всемирного банка, в том числе 1 246,9 млн долларов - от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • 330,4 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 570,4 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 306,3 млн долларов.

В январе Национальный банк Украины прогнозировал размер международных резервов Украины до конца 2023 г. на уровне 27 млрд долларов. Это на 5,3 млрд долларов выше октябрьского прогноза (21,7 млрд долларов).

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Национальный банк Украины