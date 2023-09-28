Міжнародні організації стривожені планами Польщі припинити допомогу українським біженцям

"Ми стурбовані тим, що припинення гуманітарної допомоги та юридичний тиск можуть змусити деяких біженців повернутися до України до того, як це буде безпечно", - сказав у своїй заяві директор IRC у Польщі Алан Мозлі.

Польща навряд чи продовжить підтримку біженців, термін дії якої спливає наступного року, заявив цього місяця представник уряду. Ці зауваження посилили зростаючу напруженість у відносинах між двома країнами у міру того, як Польща наближається до запеклих парламентських виборів, які відбудуться 15 жовтня.

Польща витратила близько 2,4 млрд злотих (550 млн доларів) на допомогу українським сім'ям, які втекли до Польщі, щоб уникнути війни. Інші форми допомоги включають скасування вимог про проживання та надання дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичного лікування та сімейної допомоги.

Третина із 270 українських біженців, нещодавно опитаних групою гуманітарної допомоги, заявили, що повернуться в Україну, якщо втратить житло в Польщі. За даними IRC, багато хто з них, як і раніше, живуть у непостійному житлі і піддаються дискримінації на місцевому ринку праці.