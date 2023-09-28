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Міжнародні організації стривожені планами Польщі припинити допомогу українським біженцям

Фото: Польща припинить допомогу українським біженцям, що змусить їх повернутися додому (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

План Польщі щодо поетапного припинення підтримки мільйона українських біженців, які проживають у країні, може знову поставити їх під загрозу

Про це заявив Міжнародний комітет порятунку (IRC), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми стурбовані тим, що припинення гуманітарної допомоги та юридичний тиск можуть змусити деяких біженців повернутися до України до того, як це буде безпечно", - сказав у своїй заяві директор IRC у Польщі Алан Мозлі.

Польща навряд чи продовжить підтримку біженців, термін дії якої спливає наступного року, заявив цього місяця представник уряду. Ці зауваження посилили зростаючу напруженість у відносинах між двома країнами у міру того, як Польща наближається до запеклих парламентських виборів, які відбудуться 15 жовтня.

Польща витратила близько 2,4 млрд злотих (550 млн доларів) на допомогу українським сім'ям, які втекли до Польщі, щоб уникнути війни. Інші форми допомоги включають скасування вимог про проживання та надання дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичного лікування та сімейної допомоги.

Третина із 270 українських біженців, нещодавно опитаних групою гуманітарної допомоги, заявили, що повернуться в Україну, якщо втратить житло в Польщі. За даними IRC, багато хто з них, як і раніше, живуть у непостійному житлі і піддаються дискримінації на місцевому ринку праці.

 

Раніше повідомлялося, що виплати для українських біженців у Польщі можуть бути скасовані. Відповідні положення втрачають чинність на початку наступного року, а рішення про їх продовження ще не приймалося.

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Польща