Експерти про зернову суперечку України та Польщі: потрібно перечекати вибори

Першоджерело сьогоднішньої проблеми з експортом українського зерна є конкуренція на аграрних ринках. Ця проблема виникла не сьогодні, вона існувала й раніше.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів український політолог Володимир Фесенко та польський політичний аналітик Лукаш Адамський.

Адамський пояснив, що польські фермери, які на відміну від українських, мають невеликі господарства, дуже чутливі до змін у своїх прибутках. Саме тому аграрії вимагають від уряду кроків, щоб українська продукція не потрапляла на місцевий ринок у великих об’ємах.

Що стало каталізатором конфлікту

Очевидно, що Польща, як і будь-яка інша країна, відстоює власні національні інтереси. Проте, на думку Фесенка, каталізатором конфлікту з Україною стали парламентські вибори в Польщі, які відбудуться в середині жовтня цього року.

"Я думаю, що такої гостроти емоцій не було б, якби не було виборів в Польщі. Зараз представники правлячої польської партії почали використовувати цю тему, бо фермери - це цільова група", - припустив Фесенко.

Тому, за його словами, будь-які кроки польського уряду, які можуть не сподобатися місцевим аграріям, можна виключити щонайменше до кінця виборчих перегонів.

Польські заяви "гострішають"

Водночас чим ближче стають вибори, тим гострішими є заяви польської сторони. Так, днями в канцелярії польського прем’єра допустили скорочення фінансової підтримки українських біженців, а міністр Польщі у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк попереджав, що зерновий скандал може знизити рівень підтримки України серед поляків.

Ба більше, міністр сільгоспгосподарства Телус не виключив, що Польща може блокувати вступ України в ЄС, якщо до того часу питання зерна не вдасться врегулювати.

"Якщо ми не створимо інструменти сьогодні, Польща точно не погодиться на вступ України до Європейського союзу”, - сказав він цього тижня.

Чи дійсно Польща відмовиться від допомоги Україні

Польща через ситуацію з зерном навряд чи відмовиться від допомоги Україні, оскільки перемога України у війні й в інтересах Варшави, а підтримка українських біженців регулюється на рівні ЄС.

А от з євроінтеграцією в України дійсно можуть виникнути проблеми. Як пояснив виданню Адамський, розширення ЄС - це політичний процес, який вимагає згоди всіх держав союзу, - тому перш ніж Варшава дасть "зелене світло", вона захоче врегулювати аграрне питання.

"У ситуації, коли Польща - найбільший західний сусід України та теж аграрна країна, - Україна буде змушена так чи інакше розмовляти з Польщею, на яких умовах інтегруватися так, щоб польський аграрний ринок не був знищений. І це буде складний процес, але я впевнений, що за доброї волі це можна буде врегулювати", - сказав польський експерт.

Адамський також вважає, що після завершення виборів в Польщі, обговорювати зернове питання стане простіше, оскільки польські політики отримають більший простір для маневру, адже їхні кроки вже не вплинуть на результати голосування. Однак, як зазначає польський експерт, переговори будуть проходити все ж складніше, ніж це могло бути кілька місяців тому, адже гостра риторика вплинула на довіру між країнами.

Детальніше про те, чому відносини між Києвом та Варшавою загострилися можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Конфлікт між Польщею та Україною

Нагадаємо, Польща 15 вересня вирішила продовжити заборону імпорту зерна з України, попри рішення Єврокомісії скасувати такі заходи.

У відповідь Київ розпочав подання позову до Світової організації торгівлі.

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що Польща підриває солідарність політичним театром. Варшава після цього викликала посла України до Міністерства закордонних справ.

Але вже сьогодні держави домовилися знайти рішення щодо експорту української агропродукції.

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