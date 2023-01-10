Неприпустимо. Нацбанк розкритикував міжнародні банки, які залишаються в РФ

Як зазначив регулятор, він неодноразово звертався та проводив зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектори припинити бізнес-діяльність на території РФ та Білорусі.

"Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводилися зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, у межах яких НБУ вкотре отримав запевнення, що вони продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в Росії, включно з варіантами виходу з цього ринку", - уточнює НБУ.

При цьому Нацбанк оцінює реальну ситуацію і констатує, що на 11-му місяці війни, відсутній прогрес щодо прийняття деякими міжнародними фінансовими структурами остаточних рішень з виходу з російського ринку.

"Вважаємо це неприпустимим. Остання інформація, яка з’явилася в публічному полі, про надання банками, які входять до міжнародних фінансових груп, пільгових умов кредитування для учасників так званої "спеціальної військової операції" - це чергове свідчення того, що заяви, які були зроблені, відрізняються від фактичного стану справ. Вони залишаються активними учасниками банківського ринку РФ, конкуруючи за збільшення кредитних портфелів. У своїх матеріалах банки відкрито вживають назви "ЛНР" та "ДНР" як окремих суб’єктів, фактично толеруючи зухвале порушення Росією міжнародного права", - наголошує НБУ у своїй заяві.

Центробанк України публічно ще раз звернувся до керівництва міжнародних банківських груп і нагадав їм, що, залишаючись в Росії, вони обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів.

"Крім моральних аспектів, така політика суперечить офіційній позиції урядів країн демократичного світу та широкомасштабній підтримці українського народу населенням цих країн. У зв’язку з цим отримання прибутків у країні-агресорі призводить до значних ризиків для діяльності зазначених інституцій в їхніх основних юрисдикціях. Тому Національний банк звернеться із запитами до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на вищезазначені дії міжнародних фінансових груп", - уточнює Нацбанк.

Голова НБУ Андрій Пишний зауважив: якщо щоранку вся Україна починає день з хвилини мовчання за загиблими, водночас бізнес, який залишився працювати у Росії, підсумовує та підраховує свої прибутки.

"Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати рішучі заяви, зроблені майже рік тому, та вийти із ринку зануреної по лікті в кров українців Росії. Дотичність поважних європейських компаній до економіки країни-терориста - отруйна. Війна - це час обирати між прибутком та гідністю", - підкреслив Пишний.