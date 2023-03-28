Міжнародна спільнота має об’єднатися і розблокувати українські морські порти, - ЕВА

"Відкриття портів стане потужним фактором стабілізації курсу гривні, оскільки забезпечить додаткові значні надходження валютної виручки. Бізнес рішуче налаштований підтримувати та розвивати економіку України. Такої ж рішучості в діях очікує і від міжнародних партнерів", - йдеться у заяві ЕВА.

У асоціації зауважили: морська блокада українських морських портів зробила недоступними ринки, доставка до яких здійснюється морським транспортом.

Негативний ефект на економіці позначається втратою валютної виручки, неможливістю відновлення промислового виробництва та зменшенням ВВП України. Більше того, впливу зазнали ключові експортні напрямки - агро-промисловий комплекс, гірничо-металургійний тощо.

"Безумовно, "зерновий коридор" відіграє важливу роль для підтримання світової продовольчої безпеки. Однак важливо акцентувати не лише на повноцінній роботі "зернової ініціативи", але і домогтися встановлення єдиних умов для перевезення усіх вантажів в Азово-Чорноморському басейні для України. І, звісно, найкращим рішенням буде повне розблокування морських комерційних перевезень в Чорному морі та відкриття українських портів для усіх видів вантажів. Для експортних індустрій вкрай важливо продовжити повноцінну роботу та розблокувати логістичні ланцюги", - підкреслили в асоціації.

У ЕВА констатували: станом на зараз деякі експортні індустрії України переживають ледь не найважчі часи за історію незалежної України. Зокрема, кризовий стан наразі у гірничо-металургійного комплексу: завантаженість більшості підприємств впала більш ніж на 50% від довоєнного рівня. Не повноцінно використаним залишається і агро потенціал: близько 10 млн тон лише сільськогосподарської продукції не було відвантажено на міжнародні ринки.

"Тож Європейська бізнес асоціація звертається до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини, Міністерства закордонних справ та Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з пропозицією об’єднати зусилля і сприяти реалізації стратегії повного розблокування українських морських портів Чорного моря для комерційних перевезень усіх видів вантажів та реалізації гарантій безпеки та свободи судноплавства торговельних суден в акваторії Чорного моря відповідно до норм сучасного міжнародного права", - резюмували в асоціації.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України заявила, що розблокування експорту через морські порти дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.