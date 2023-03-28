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Международное сообщество должно объединиться и разблокировать украинские морские порты, - ЕВА

Фото: международное сообщество должно объединиться и разблокировать украинские морские порты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Полная разблокировка морских коммерческих перевозок в Черном море и открытие украинских портов для всех видов грузов позволит Украине создать условия для роста промышленного производства и ВВП Украины. Международное сообщество должно объединиться для решения этого вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) к ООН, Турции, Министерству иностранных дел и вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову.

"Открытие портов станет мощным фактором стабилизации курса гривны, поскольку обеспечит дополнительные значительные поступления валютной выручки. Бизнес решительно настроен поддерживать и развивать экономику Украины. Такую же решительность в действиях ожидает и от международных партнеров", - говорится в заявлении ЕВА.

В ассоциации отметили: морская блокада украинских морских портов сделала недоступными рынки, доставка которых осуществляется морским транспортом.

Отрицательный эффект в экономике сказывается потерей валютной выручки, невозможностью восстановления промышленного производства и уменьшением ВВП Украины. Более того, влиянию подверглись ключевые экспортные направления - агропромышленный комплекс, горно-металлургический и т.д.

"Безусловно, "зерновой коридор" играет важную роль для поддержки мировой продовольственной безопасности. Однако важно акцентировать не только на полноценной работе "зерновой инициативы", но и добиться установления единых условий для перевозки всех грузов в Азово-Черноморском бассейне для Украины. И, конечно, "Наилучшим решением будет полное разблокирование морских коммерческих перевозок в Черном море и открытие украинских портов для всех видов грузов. Для экспортных индустрий крайне важно продолжить полноценную работу и разблокировать логистические цепи", - подчеркнули в ассоциации.

В ЭВА констатировали: на сегодня некоторые экспортные индустрии Украины переживают едва ли не самые тяжелые времена за историю независимой Украины. В частности, кризисное состояние пока у горно-металлургического комплекса: загруженность большинства предприятий упала более чем на 50% от довоенного уровня. Неполноценно использованным остается и агро потенциал: около 10 млн. тонн только сельскохозяйственной продукции не было отгружено на международные рынки.

"Поэтому Европейская бизнес ассоциация обращается в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию, Министерство иностранных дел и Вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова с предложением объединить усилия и содействовать реализации стратегии полного разблокирования украинских морских портов Черного моря для коммерческих перевозок всех видов грузов и реализации гарантий безопасности и свободы судоходства торговых судов в акватории Черного моря в соответствии с нормами современного международного права", - резюмировали в ассоциации.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины заявила, что разблокировка экспорта через морские порты даст Украине 10% к ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.

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