Повне розблокування портів дасть Україні 18 млрд доларів валютної виручки, - ФРУ

Розблокування експорту через морські порти дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Федерації роботодавців України.

"Повне розблокування портів дасть Україні 10% ВВП, $18 млрд валютної виручки та 135 млрд грн податкових надходжень на рік. Крім того, це дасть відновлення 0,5 млн робочих місць, здешевлення логістики, та відновлення морського імпорту вугілля для стабільного проходження опалювального сезону 2023-24 рр", - йдеться у дослідженні.

Федерація підкреслила: що поки Україна втратила понад 60% товарообігу через блокування портів, Росія нарощує товарообіг через порти: у 2022 році вона перевезла понад 250 млн тонн, що майже на 3% більше, ніж роком до цього.

У ФРУ також вказують, що позитивний ефект від розблокування портів отримають і наші партнери, адже відновлення економіки дасть Україні змогу наростити внутрішнє фінансування військових витрат, а світовим країнам - наростити в нашу країну імпорт товарів з високою доданою вартістю.

Крім того, завдяки відновленню робочих місць знизиться економічний тиск у країнах, які приймають українських біженців. Саме тому Україна спільно з ООН, Туреччиною та ІМО, а також завдяки скоординованому з міжнародними партнерами санкційному тиску, має розблокувати вільне судноплавство у Чорному морі.

Нагадаємо, раніше представники бізнесу звернулися до ООН та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні.

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