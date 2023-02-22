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Міжнародна федерація журналістів призупинила членство Росії

Фото: членство міжнародної журналістської профспілки в Росії призупинено (facebook.cov Russian Union of Journalists)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 лютого, Міжнародна федерація журналістів (IFJ) призупинила членство російської спілки журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву IFJ.

Міжнародна федерація журналістів заявила, що призупинила членство головної журналістської профспілки Росії () після того, як росіяни створили відділення в окупованих регіонах України.

"IFJ - це організація, побудована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між профспілками-членами та поваги до прав усіх журналістів. Дії Спілки журналістів Росії зі створення чотирьох осередків на анексованих українських територіях явно порушили цю солідарність і посіяли розкол між братськими спілками", - сказав президент IFJ Домінік Прадалі.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, нові санкції США торкнуться 200 фізичних та юридичних осіб із Росії.

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Російська Федерація