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Международная федерация журналистов приостановила членство России

Фото: членство международного журналистского профсоюза в России приостановлено (facebook.cov Russian Union of Journalists)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 февраля, Международная федерация журналистов (IFJ) приостановила членство российского союза журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление IFJ.

Международная федерация журналистов заявила, что приостановила членство главного журналистского профсоюза России ( после того, как россияне создали отделения в оккупированных регионах Украины.

"IFJ - это организация, построенная на международной солидарности, на принципах сотрудничества между профсоюзами-членами и уважения прав всех журналистов. Действия Союза журналистов России по созданию четырех ячеек на аннексированных украинских территориях явно нарушили эту солидарность и посеяли раскол между братскими союзами", - сказал президент IFJ Доминик Прадали.

Напомним, по данным западных СМИ, новые санкции США коснутся 200 физических и юридических лиц из России.

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Российская Федерация