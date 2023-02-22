Международная федерация журналистов приостановила членство России

Сегодня, 22 февраля, Международная федерация журналистов (IFJ) приостановила членство российского союза журналистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление IFJ.
Международная федерация журналистов заявила, что приостановила членство главного журналистского профсоюза России ( после того, как россияне создали отделения в оккупированных регионах Украины.
"IFJ - это организация, построенная на международной солидарности, на принципах сотрудничества между профсоюзами-членами и уважения прав всех журналистов. Действия Союза журналистов России по созданию четырех ячеек на аннексированных украинских территориях явно нарушили эту солидарность и посеяли раскол между братскими союзами", - сказал президент IFJ Доминик Прадали.
Напомним, по данным западных СМИ, новые санкции США коснутся 200 физических и юридических лиц из России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.