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Міжнародна федерація журналістів має намір вигнати росіян зі свого складу, - Reuters

Фото: Міжнародна федерація журналістів має намір вигнати росіян зі свого складу (facebook.com/Russian Union of Journalists)
Автор: Марія Кучерявець

Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) планує вигнати російських журналістів зі свого складу. ЇЇ виконавчий комітет вже ініціював виключення представників РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Разом з тим, як пише видання, сьогодні фінські, норвезькі, датські та ісландські спілки заявили про вихід із глобальної медіа-федерації на знак протесту проти "корупційної діяльності" та того, що російські пропагандистські ЗМІ, які працюють на кремлівську владу залишаються членами МФЖ.

Втім своєю чергою керівництво

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Російська Федераціяпропагандист