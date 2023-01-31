Міжнародна федерація журналістів має намір вигнати росіян зі свого складу, - Reuters

Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) планує вигнати російських журналістів зі свого складу. ЇЇ виконавчий комітет вже ініціював виключення представників РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Разом з тим, як пише видання, сьогодні фінські, норвезькі, датські та ісландські спілки заявили про вихід із глобальної медіа-федерації на знак протесту проти "корупційної діяльності" та того, що російські пропагандистські ЗМІ, які працюють на кремлівську владу залишаються членами МФЖ.
Втім своєю чергою керівництво
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