Международная федерация журналистов намерена выгнать россиян из своего состава, - Reuters

Международная федерация журналистов (МФЖ) планирует выгнать российских журналистов из своего состава. Ее исполнительный комитет уже инициировал исключение представителей РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Вместе с тем, как пишет издание, сегодня финские, норвежские, датские и исландские союзы заявили о выходе из глобальной медиа-федерации в знак протеста против "коррупционной деятельности" и того, что российские пропагандистские СМИ, работающие на кремлевские власти, остаются членами МФЖ.
Впрочем, в свою очередь руководство
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