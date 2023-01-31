Международная федерация журналистов намерена выгнать россиян из своего состава, - Reuters

Вместе с тем, как пишет издание, сегодня финские, норвежские, датские и исландские союзы заявили о выходе из глобальной медиа-федерации в знак протеста против "коррупционной деятельности" и того, что российские пропагандистские СМИ, работающие на кремлевские власти, остаются членами МФЖ.

Впрочем, в свою очередь руководство

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