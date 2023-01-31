Міжнародна федерація журналістів має намір вигнати росіян зі свого складу, - Reuters

Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) планує вигнати російських журналістів зі свого складу. ЇЇ виконавчий комітет вже ініціював виключення представників РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Разом з тим, як пише видання, сьогодні фінські, норвезькі, датські та ісландські спілки заявили про вихід із глобальної медіа-федерації на знак протесту проти "корупційної діяльності" та того, що російські пропагандистські ЗМІ, які працюють на кремлівську владу залишаються членами МФЖ.

Як пояснюють журналісти, які вирішили піти з федерації, останнім часом їх розчарувало те, що МФЖ не вжила заходів проти Спілки журналістів Росії за створення ними так званих "регіональних асоціацій журналістів на окупованих українських територіях".

Втім своєю чергою керівництво Міжнародної федерації журналістів заявило, що її виконавчий комітет вже ініціював офіційний процес призупинення та виключення Російської спілки журналістів, а на корупційні обвинувачення в МФЖ назвали "наклепом".

"Ми повністю відкидаємо неправдиві, наклепницькі та шкідливі звинувачення", - сказав Reuters заступник генерального секретаря МФЖ Джеремі Дір.

Зазначимо, що сама Міжнародна федерація журналістів являє собою близько 600 000 журналістів у 146 країнах та називає себе "глобальним голосом журналістів", багато з яких прагнуть викривати корупцію та правопорушення.

Нагадаємо, що одним із інструментів ведення війни РФ проти України є й інформаційний. Кремль за допомогою так званих "державних" ЗМІ й не лише використовує це інструмент, як засіб контролю і регулювання настроїв суспільства (більшість якого підтримує війну). Проросійські медіа насаджують потрібну думку своєму народові, а також виправдовують воєнні злочини Росії проти українського народу.

Додамо, що раніше ми писали про чергові фейки РФ, які вигадують їх пропагандисти.

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