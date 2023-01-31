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Международная федерация журналистов намерена выгнать россиян из своего состава, - Reuters

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Хельсинки, Вторник 31 января 2023 13:57
Международная федерация журналистов намерена выгнать россиян из своего состава, - Reuters Фото: Международная федерация журналистов намерена выгнать россиян из своего состава (facebook.com/Russian Union of Journalists)
Автор: Мария Кучерявец

Международная федерация журналистов (МФЖ) планирует выгнать российских журналистов из своего состава. Ее исполнительный комитет уже инициировал исключение представителей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вместе с тем, как пишет издание, сегодня финские, норвежские, датские и исландские союзы заявили о выходе из глобальной медиа-федерации в знак протеста против "коррупционной деятельности" и того, что российские пропагандистские СМИ, работающие на кремлевские власти, остаются членами МФЖ.

Как объясняют журналисты, решившие уйти из федерации, в последнее время их разочаровало то, что МФЖ не приняла меры против Союза журналистов России за создание ими так называемых "региональных ассоциаций журналистов на оккупированных украинских территориях".

Впрочем, в свою очередь руководство Международной федерации журналистов заявило, что ее исполнительный комитет уже инициировал официальный процесс приостановления и исключения Российского союза журналистов, а на коррупционные обвинения в МФЖ назвали "клеветой".

"Мы полностью отвергаем ложные, клеветнические и вредные обвинения", - сказал Reuters заместитель генерального секретаря МФЖ Джереми Дир.

Отметим, что сама Международная федерация журналистов представляет собой около 600 000 журналистов в 146 странах и называет себя "глобальным голосом журналистов", многие из которых стремятся разоблачать коррупцию и правонарушения.

Напомним, что одним из инструментов ведения войны РФ против Украины является и информационный. Кремль с помощью так называемых "государственных" СМИ и не только использует этот инструмент как средство контроля и регулирования настроений общества (большинство которого поддерживает войну). Пророссийские медиа насаждают нужное мнение своему народу, а также оправдывают военные преступления России против украинского народа.

Добавим, что ранее мы писали об очередных фейках РФ, которые придумывают их пропагандисты.

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