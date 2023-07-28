Міжнародна федерація стрільби з лука оцінила ймовірність повернення РФ до змагань

Функціонери назвали малоймовірним повернення лучників Білорусі та РФ на міжнародну арену в 2023 році. Бан на їхню участь у змаганнях запровадили торік після повномасштабного вторгнення до України.

Після рекомендацій МОК щодо повернення росіян і білорусів у міжнародний спорт виконком World Archery в травні попередньо схвалив зняття обмежень. Утім, тоді ж профільна федерація визначила п'ять пунктів відповідності нейтральному статусі. РФ і Білорусь отримали листи з описом умов, але досі не надали згоди з правилами.

"Якщо ми говоримо про нейтрального індивідуального спортсмена з Росії чи Білорусі, ми повинні бути на п'ятому етапі перевірки, а ми досить далекі від цього. Така ситуація на даний момент, і ви, можливо, краще за мене знаєте календар і всі міжнародні події, заплановані на 2023 рік", – заявив віце-президент організації Йорг Брокамп.

Цьогоріч провідні лучники планети змагатимуться на чемпіонаті світу в Берліні та Кубку світу в Парижі. Перші змагання стартують 31 липня, а другі – 15 серпня. Утім, реєстрація учасників давно завершилася, тож росіян і білорусів у боротьбі за нагороди не буде.