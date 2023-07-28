UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міжнародна федерація стрільби з лука оцінила ймовірність повернення РФ до змагань

Фото: Чемпіонат світу зі стрільби з лука відбудеться без Росії та Білорусі (facebook.com/WorldArchery)
Автор: Антон Федорців

Конгрес Міжнародної федерації стрільби з лука (World Archery) на конгресі розглянула повернення білоруських і російських спортсменів у нейтральному статусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Функціонери назвали малоймовірним повернення лучників Білорусі та РФ на міжнародну арену в 2023 році. Бан на їхню участь у змаганнях запровадили торік після повномасштабного вторгнення до України.

Після рекомендацій МОК щодо повернення росіян і білорусів у міжнародний спорт виконком World Archery в травні попередньо схвалив зняття обмежень. Утім, тоді ж профільна федерація визначила п'ять пунктів відповідності нейтральному статусі. РФ і Білорусь отримали листи з описом умов, але досі не надали згоди з правилами.

"Якщо ми говоримо про нейтрального індивідуального спортсмена з Росії чи Білорусі, ми повинні бути на п'ятому етапі перевірки, а ми досить далекі від цього. Така ситуація на даний момент, і ви, можливо, краще за мене знаєте календар і всі міжнародні події, заплановані на 2023 рік", – заявив віце-президент організації Йорг Брокамп.

Цьогоріч провідні лучники планети змагатимуться на чемпіонаті світу в Берліні та Кубку світу в Парижі. Перші змагання стартують 31 липня, а другі – 15 серпня. Утім, реєстрація учасників давно завершилася, тож росіян і білорусів у боротьбі за нагороди не буде.

До слова, раніше зібрали реакції на дискваліфікацію Харлан на ЧС-2023 з фехтування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії