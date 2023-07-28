Международная федерация стрельбы из лука оценила вероятность возвращения РФ в соревнования

Функционеры назвали маловероятным возвращение лучников Беларуси и РФ на международную арену в 2023 году. Бан на их участие в соревнованиях был введен в прошлом году после полномасштабного вторжения в Украину.

После рекомендаций МОК по возвращению россиян и белорусов в международный спорт исполком World Archery в мае предварительно одобрил снятие ограничений. Впрочем, тогда же профильная федерация определила пять пунктов соответствия нейтральному статусу. РФ и Беларусь получили письма с описанием условий, но до сих пор не дали согласие с правилами.

"Если мы говорим о нейтральном индивидуальном спортсмене из России или Беларуси, мы должны быть на пятом этапе проверки, а мы достаточно далеки от этого. Такая ситуация на данный момент, и вы, возможно, лучше меня знаете календарь и все международные события, запланированные на 2023 год", – заявил вице-президент организации Йорг Брокамп.

В этом году ведущие лучники планеты сразятся на чемпионате мира в Берлине и Кубке мира в Париже. Первые соревнования стартуют 31 июля, а вторые – 15 августа. Впрочем, регистрация участников давно завершилась, так что россиян и белорусов в борьбе за награды не будет.