RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Международная федерация стрельбы из лука оценила вероятность возвращения РФ в соревнования

Фото: Чемпионат мира по стрельбе из лука состоится без России и Беларуси (facebook.com/WorldArchery)
Автор: Антон Федорцив

Конгресс Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) на конгрессе рассмотрел возвращение белорусских и российских спортсменов в нейтральном статусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Функционеры назвали маловероятным возвращение лучников Беларуси и РФ на международную арену в 2023 году. Бан на их участие в соревнованиях был введен в прошлом году после полномасштабного вторжения в Украину.

После рекомендаций МОК по возвращению россиян и белорусов в международный спорт исполком World Archery в мае предварительно одобрил снятие ограничений. Впрочем, тогда же профильная федерация определила пять пунктов соответствия нейтральному статусу. РФ и Беларусь получили письма с описанием условий, но до сих пор не дали согласие с правилами.

"Если мы говорим о нейтральном индивидуальном спортсмене из России или Беларуси, мы должны быть на пятом этапе проверки, а мы достаточно далеки от этого. Такая ситуация на данный момент, и вы, возможно, лучше меня знаете календарь и все международные события, запланированные на 2023 год", – заявил вице-президент организации Йорг Брокамп.

В этом году ведущие лучники планеты сразятся на чемпионате мира в Берлине и Кубке мира в Париже. Первые соревнования стартуют 31 июля, а вторые – 15 августа. Впрочем, регистрация участников давно завершилась, так что россиян и белорусов в борьбе за награды не будет.

К слову, ранее собрали реакции на дисквалификацию Харлан на ЧМ-2023 по фехтованию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России