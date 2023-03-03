Міжнародна федерація гімнастики продовжила санкції для спортсменів РФ та Білорусі

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) продовжила заборону на участь у своїх змаганнях спортсменів і чиновників із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу FIG .

Пресслужба FIG вказала на те, що, "на жаль, конфлікт в Україні, що почався понад рік тому, досі триває".

"Враховуючи виняткові обставини, пов’язані з цим конфліктом, Виконавчий комітет FIG вирішив на основі нової статті 13.3 Статуту FIG, що діє з 1 січня 2023 року, підтвердити заходи, вжиті 26 лютого 2022 року та 4 березня 2022 року, зокрема захід, згідно з яким російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів, не мають права брати участь у змаганнях FIG або змаганнях, санкціонованих FIG, до подальшого повідомлення", - йдеться в заяві Федерації.

Ці заходи набирають чинності негайно та замінюють усі заходи, прийняті раніше Виконавчим комітетом FIG. Федерація додає, що продовжить моніторити "загальну ситуацію" і може змінити рішення залежно від обставин.

Росія та її союзник Білорусь, яка дозволила використовувати свою територію як майданчик для російських військ, були відсторонені від участі в більшості змагань з олімпійських видів спорту після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Деякі міжнародні спортивні організації також запровадили обмеження щодо російських та білоруських спортсменів.