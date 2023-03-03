ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Международная федерация гимнастики продлила санкции для спортсменов РФ и Беларуси

Новина українською →
Лозанна, Швейцария, Пятница 03 марта 2023 23:45
Международная федерация гимнастики продлила санкции для спортсменов РФ и Беларуси Фото: российские гимнасты на соревнованиях (flickr.com/ciamabue)
Автор: Елена Черкасец

Международная федерация гимнастики (FIG) продлила запрет на участие в своих соревнованиях спортсменам и чиновникам из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FIG.

Пресс-служба FIG указала на то, что, "к сожалению, начавшийся более года назад конфликт в Украине до сих пор продолжается".

"Учитывая исключительные обстоятельства, связанные с этим конфликтом, Исполнительный комитет FIG решил на основе новой статьи 13.3 Устава FIG, действующей с 1 января 2023 года, подтвердить меры, принятые 26 февраля 2022 года и 4 марта 2022 года, в частности меру, согласно с которым российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не имеют права участвовать в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, до последующего сообщения", - говорится в заявлении Федерации.

Эти меры вступают в силу немедленно и заменяют все меры, принятые ранее Исполнительным комитетом FIG. Федерация добавляет, что продолжит мониторить "общую ситуацию" и может изменить решение в зависимости от обстоятельств.

Россия и ее союзник Беларусь, позволившая использовать свою территорию как площадку для российских войск, были отстранены от участия в большинстве соревнований по олимпийским видам спорта после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Некоторые международные спортивные организации также ввели ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.

Напомним, Международная федерация по гимнастике (FIG) отстранила Россию и Беларусь от соревнований на неопределенный срок из-за вторжения в Украину. С 7 марта 2022 года в соревнованиях не смогут участвовать спортсмены и официальные лица, включая судей, из этих стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Санкции против России
NEWS
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин