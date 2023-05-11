Міжнародна федерація фехтування заборонила повернення олімпійських чемпіонок із РФ

Фехтувальниці Софія Позднякова, Соф'я Вєлікая, Ольга Нікітіна, Яна Єгорян та інші росіянки не зможуть змагатися на міжнародній арені. FIE також забанила чемпіонів світу та Європи Веніаміна Рєшетнікова та Каміля Ібрагімова.

"FIE надіслала нам список шаблістів, яких вони можуть допустити на міжнародні старти, знайомих світу прізвищ у ньому немає. Ані Позднякової, Вєлікаї, Єгорян, Нікітіної, Ібрагімова, Рєшетнікова, ані багатьох інших перспективних сильних спортсменів", – поскаржився функціонер країни-агресорки.

На початку березня Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам і білорусам повернутися до виступів у квітні. Тепер фехтувальники РФ і Білорусі зможуть кваліфікуватися на Олімпіаду. Проте, низка країн вже відмовилася від проведення фехтувальних змагань.

Згодом понад три сотні фехтувальників із європейських країн, Бразилії, Мексики, США, Японії та інших держав дорікнули функціонерам за відмову врахувати думки спортсменів у процесі ухвалення рішення. Таким способом вони підтримали українську федерацію, яка двічі намагалася заблокувати повернення країни-агресора.