UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міжнародна федерація фехтування заборонила повернення олімпійських чемпіонок із РФ

Фото: Яні Єгорян не судилося надалі змагатися з провідними фехтувальниками світу (росЗМІ)
Автор: Антон Федорців

Не допускати низку зіркових російських спортсменок до змагань високого рівня вирішила Міжнародна федерація фехтування (FIE).

Про це заявив президент Федерації фехтування Росії Ільгар Мамедов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Фехтувальниці Софія Позднякова, Соф'я Вєлікая, Ольга Нікітіна, Яна Єгорян та інші росіянки не зможуть змагатися на міжнародній арені. FIE також забанила чемпіонів світу та Європи Веніаміна Рєшетнікова та Каміля Ібрагімова.

"FIE надіслала нам список шаблістів, яких вони можуть допустити на міжнародні старти, знайомих світу прізвищ у ньому немає. Ані Позднякової, Вєлікаї, Єгорян, Нікітіної, Ібрагімова, Рєшетнікова, ані багатьох інших перспективних сильних спортсменів", – поскаржився функціонер країни-агресорки.

На початку березня Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам і білорусам повернутися до виступів у квітні. Тепер фехтувальники РФ і Білорусі зможуть кваліфікуватися на Олімпіаду. Проте, низка країн вже відмовилася від проведення фехтувальних змагань.

Згодом понад три сотні фехтувальників із європейських країн, Бразилії, Мексики, США, Японії та інших держав дорікнули функціонерам за відмову врахувати думки спортсменів у процесі ухвалення рішення. Таким способом вони підтримали українську федерацію, яка двічі намагалася заблокувати повернення країни-агресора.

До слова, раніше Норвегія приєдналася до бойкоту фехтувальних змагань із росіянами та білорусами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії