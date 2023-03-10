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Міжнародна федерація фехтування повернула РФ і Білорусь до змагань: є нюанс

Фото: Російські фехтувальники зможуть змагатися під егідою МФФ (facebook.com/rusfencing)
Автор: Антон Федорців

Російські та білоруські фехтувальники знову зможуть виступати на міжнародній арені. Українська федерація двічі намагалася заблокувати повернення представників країни-агресора та її союзниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.

Міжнародна федерація фехтування (МФФ) на позачерговому конгресі допустила спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних змагань. Рішення стане чинним у квітні.

Тепер російські та білоруські фехтувальники зможуть виступити на чемпіонатах Європи та світу й кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Під час голосування повернення обох держав підтримали 89 делегатів, а проти було лише 46. Єдиною умовою для спортсменів із Росії та Білорусі стане "нейтральність та індивідуальний допуск".

Національна федерація фехтування України ще під час засідання двічі безуспішно намагалася заблокувати пропозицію. Згодом вітчизняні функціонери анонсували негайне скликання засідання президії для реагування на рішення МФФ і його потенційне оскарження.

Раніше група країн на чолі з Польщею ухвалила декларацію зі закликом до МОК щодо повернення атлетів із РФ і Білорусі в міжнародний спорт. Коаліція функціонерів впевнена, що російський режим і тамтешня пропаганда використають спортсменів для легалізації воєнних злочинів.

До слова, нещодавно МОК оприлюднив суперечливу заяву напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.

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