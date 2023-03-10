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Международная федерация фехтования вернула РФ и Беларусь в соревнования: есть нюанс

Фото: Российские фехтовальщики смогут соперничать под эгидой МФФ (facebook.com/rusfencing)
Автор: Антон Федорцив

Российские и белорусские фехтовальщики снова смогут выступать на международной арене. Украинская федерация дважды пыталась заблокировать возвращение представителей страны-агрессора и его союзницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games.

Международная федерация фехтования (МФФ) на внеочередном конгрессе допустила спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. Решение вступит в силу в апреле.

Теперь российские и белорусские фехтовальщики смогут выступить на чемпионатах Европы и мира и квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 в Париже. Во время голосования возвращение обоих государств поддержали 89 делегатов, а против было всего 46. Единственным условием для спортсменов из России и Беларуси станет "нейтральность и индивидуальный допуск".

Национальная федерация фехтования Украины еще во время заседания дважды безуспешно пыталась заблокировать предложение. Впоследствии отечественные функционеры анонсировали немедленный созыв заседания президиума для реагирования на решение МФФ и его потенциальное обжалование.

Ранее группа стран во главе с Польшей приняла декларацию с призывом к МОК о возвращении атлетов из РФ и Беларуси в международный спорт. Коалиция функционеров уверена, что российский режим и тамошняя пропаганда используют спортсменов для легализации военных преступлений.

К слову, недавно МОК обнародовал противоречивое заявление в канун годовщины полномасштабного вторжения России.

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