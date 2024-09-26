Міжнародна федерація боротьби послабила критерії допуску РФ

Бюро UWW переглянуло критерії допуск атлетів із РФ і Білорусі до стартів під власною егідою. Функціонери послабили вимоги до представників країни-агресорки та її союзниці.

Відтепер російські та білоруські борці не зможуть взяти участь в змаганнях у разі доказів прямої участі у війні проти України або публічних заяв на підтримку агресії. Об'єднаний світ боротьби перевірить всі попередні рішення щодо недопуску представників обох країн. Водночас повернення збірних Росії та Білорусі не схвалили.

Росіяни та білоруси надалі змагатимуться в нейтральному статусі. Вони будуть позбавлені всіх національних символів. Зокрема, на їхню честь не підніматимуть прапори та не лунатимуть гімни обох країн.

На Олімпійських іграх-2024 представники РФ у вільній, греко-римській та жіночій боротьбі не виступали. Натомість українці завоювали там 3 нагороди. Парвіз Насібов та Ірина Коляденко здобули срібні медалі, а Жан Беленюк – "бронзу".