UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міжнародна федерація боротьби послабила критерії допуску РФ

Фото: На татамі міжнародного рівня може побільшати росіян (uww.org)
Автор: Антон Федорців

Об'єднаний світ боротьби (UWW) змінив вимоги до російських і білоруських спортсменів для участі в міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Бюро UWW переглянуло критерії допуск атлетів із РФ і Білорусі до стартів під власною егідою. Функціонери послабили вимоги до представників країни-агресорки та її союзниці.

Відтепер російські та білоруські борці не зможуть взяти участь в змаганнях у разі доказів прямої участі у війні проти України або публічних заяв на підтримку агресії. Об'єднаний світ боротьби перевірить всі попередні рішення щодо недопуску представників обох країн. Водночас повернення збірних Росії та Білорусі не схвалили.

Росіяни та білоруси надалі змагатимуться в нейтральному статусі. Вони будуть позбавлені всіх національних символів. Зокрема, на їхню честь не підніматимуть прапори та не лунатимуть гімни обох країн.

На Олімпійських іграх-2024 представники РФ у вільній, греко-римській та жіночій боротьбі не виступали. Натомість українці завоювали там 3 нагороди. Парвіз Насібов та Ірина Коляденко здобули срібні медалі, а Жан Беленюк – "бронзу".

До слова, напередодні українець Воєводкін отримав контракт від UFC.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії