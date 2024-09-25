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Українець завдяки яскравій перемозі отримав контракт з UFC

Середа 25 вересня 2024 12:16
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Українець завдяки яскравій перемозі отримав контракт з UFC Фото: Данило Воєводкін (UFC)
Автор: Андрій Костенко

Боєць змішаних бойових мистецтв Данило Воєводкін отримав професійний контракт із Абсолютним бійцівським чемпіонатом (UFC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram організації.

У рамках серії претендентів президента UFC Дейни Вайта українець зустрівся з американцем Бейлі Шенфельдером. Фаворитом поєдинку вважали представника США.

Однак, андердог Воєводкін у першому раунді провів ефектну атакувальну комбінацію. Спочатку він потужним ударом зніс суперника з ніг, а потім провів задушливий прийом. Як наслідок, американський боєць здався. Українець витратив на перемогу всього 90 секунд.

Українець завдяки яскравій перемозі отримав контракт з UFC

Фото: Воєводкін серед переможців серії претендентів (instagram.com/ufc)

Завдяки перемозі у цьому поєдинку 24-річний боєць отримав контракт в UFC – першим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних мистецтв у сучасному вигляді. Воєводкін став четвертим українцем під крилом організації після Марини Мороз, Ігоря Потєрі та Сергія Сідея.

Хто такий Данило Воєводкін

Восьмиразовий чемпіон України та чемпіон Європи з кіокушинкай карате. Віце-чемпіон Європи серед професіоналів з тайського боксу та віце-чемпіон України з бойового самбо.

Також був переможцем національних чемпіонатів з рукопашного бою і професіонального кікбосингу. У змішаних єдиноборствах Воєводкін дебютував у 2021 році. Раніше бився виключно в українських промоціях. Провів 7 поєдинків і в усіх перемагав у першому раунді.

Раніше український чемпіон MMA завершив виступи в провідній серії.

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